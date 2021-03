"Nie je to nikoho záľuba, ide o prežitie celého ľudstva," začal tlačovú konferenciu minister životného prostredia Ján Budaj. Cieľom Ministerstva životného prostredia (MŽ) SR je najmä ochrana biodiverzity, adaptácia klímy a prioritou je príprava na globálne otepľovanie. "Chceme zredukovať dopad globálneho otepľovania na obyvateľov," uviedol envirorezort. Projekt začnú realizovať od roku 2022.

Podľa slov ministra pôjde z fondu Plánu obnovy 150 miliónov na obnovu Národných parkov SR a najväčší balík 350 miliónov použijú na dekarbonizáciu priemyslu. Projekt bude spravovať Slovenská agentúra životného prostredia.

Reforma národných parkov bude tzv. spravodlivým vysporiadaním sa so súkromnými vlastníkmi a zlepšenie biodiverzity a inštitucionálne posilnenie prírody. Prvými pilotnými projektami Plánu obnovy budú národné parky Muránska planina a Poloniny.

Najväčší balík (dekarbonizáciu) bude spravovať MŽ SR. Jeho cieľom je do roku 2030 znížiť emisie o 50% a do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. "Je dôležité to, akým spôsobom dokážeme urobiť projekt reálneho zníženia emisií. Súčasťou veľkej reformy bude aj novela zákona a reforma Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorá bude efkektívne dohliadať na prísľuby podnikov," uviedol štátny tajomník rezortu a enviroaktivista Juraj Smatana.

"Od zajtra začíname zhromažďovať odborníkov aj na digitalizáciu projektu a chceme odstrániť akékoľvek podnety korupcie, takže pozveme všetky autority aby dohliadali na súťaže," uzavrel Budaj.

Envirozáťaže podľa slov ministra budú stále odstraňovať z peňazí Európskej únie a nie z Plánu obnovy. "Na Slovensku by sa zišlo na odstránenie 2,9 miliardy a v štrukturálnych fondoch máme len 190 miliónov," vysvetlil.

Podľa jeho slov štát ničil zdravie občanov znečisťovaním životného prostredia niekoľko desaťročí. "Neuveriteľných 23 rokov štát hovoril, ako ľudia zomierajú na astmu a na pľúcne choroby a to len preto, lebo niektorí naši ľudia mohli zbohatnúť na zdraví občanov," uzavrel tlačovú konferenciu. Krajinu vyzval, aby sa podieľala na pláne obnovy a na bodoch envirorezortu.

Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ. Jeho súčasťou je aj kvalita životného prostredia.