Úradníci envirorezortu rokujú o financiách pre Slovenský hydrometeorologický ústav. Momentálne mu chýba tri až 3,5 milióna eur. Pre TASR to uviedol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). Predpokladá, že problém sa stihne vyriešiť do leta.

Budaj verí, že peniaze sa v rozpočte pre SHMÚ nájdu. Problém vznikol podľa neho tak, že inštitút mal rezervy a minulý rok fungoval z nich. Rezort financií rozpočet zopakoval, aj keď ministerstvo životného prostredia žiadalo navýšenie. "Ministerstvo financií šetrí. Tak ako aj pri iných žiadostiach na navýšenie nerešpektovalo dôvody, aj keď tentoraz tie dôvody boli rukolapné," povedal Budaj.

Tému chýbajúcich peňazí pre SHMÚ nepovažuje Budaj za dramatickú. "V mnohých rozpočtových kapitolách je občasný nedostatok. Je taká doba, sú nečakané výdavky aj na strane vlády a niekedy aj na strane jednotlivých rezortov," poznamenal.

SHMÚ robí platené služby pre bratislavské letisko, celý rok sa však nelietalo. Zmluvu mali inštitúcie podpísanú tak, že pokiaľ sa nelietalo, tak letisko meteorológom neplatilo. "Je to rádovo vysoká suma. Dokonca až taká vysoká, ako teraz chýba," poukázal Budaj.

SHMÚ nemá podpísaný kontrakt na tento rok s ministerstvom životného prostredia, potvrdil to hovorca inštitúcie Ivan Garčár s tým, že dostali zamietavé stanovisko o poskytnutí peňazí z rezortu financií. Podľa informácií TASR majú meteorológovia peniaze na svoju činnosť do júla. Ministerstvo financií pre TASR uviedlo, že zabezpečenie financovania SHMÚ patrí plne do pôsobnosti kapitoly MŽP ako jeho zriaďovateľa.

Kontrakt o poskytnutí financií podpisujú obe inštitúcie vždy koncom roka. Minulý rok sa tak neudialo.