„Práve ma opäť raz kontaktoval fínsky minister obrany, kedy už ratifikujeme ich vstup do NATO,“ píše Naď na sociálnej sieti. Vláda odobrila rozšírenie NATO ešte 20. júla. Keď vstup severských krajín do Aliance odsúhlasí aj parlament, môže príslušné protokoly ratifikovať aj prezidentka Zuzana Čaputová.





V lete však mal parlament prázdniny. Preto súhlas so vstupom Švédska a Fínska do NATO mal patriť medzi prvé body rokovania zákonodarného zboru. Nestalo sa.



Ešte minulý týždeň sa nový minister zahraničných vecí Rastislav Káčer stretol s predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina). Podľa komunikačného oddelenia rezortu diplomacie Káčer upozornil, že Slovensko patrí medzi posledné štyri krajiny, ktoré ešte „vstup oboch severských krajín neodobrili“.



„Nie je to dobrý signál aj preto, že ešte pred letom sme v prípade Švédska vítali príchod automobilky Volvo do Košíc,“ dodal Káčer. Aj minister Naď posielal pred vyše týždňom odkaz poslancom, aby „otvorili schôdzu a odhlasovali túto vec“. Zdôrazňoval, že to „začína vyzerať veľmi zle“.

Riadnu schôdzu parlamentu sa však minulý týždeň nepodarilo otvoriť. Potom Kollár splnil svoj sľub, ktorý dal predsedovi opozičnej strany Smer Robertovi Ficovi, a predsunul v rámci programu schôdze návrhy na zmenu ústavy, ktoré by mali umožniť konanie predčasných volieb.



V súčasnosti zostáva vysloviť súhlas s rozšírením NATO už len Turecku, Maďarsku a Slovensku. „Prosím, ešte niekto plánuje ďalšie trápne politické cvičenia a ďalšiu hanbu pre SR?“ pýta sa Naď na sociálnej sieti.



V diskusii si Naď neodpustil poznámky. Na komentár čitateľa, že „stačilo poslať preč jedného šialenca nebol by problém“, minister odpovedal: „Veď Sulík sám odišiel.“



Na konštatovanie, že meškanie súhlasu je hanbou OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí, Naď reagoval, či sa má hanbiť, že „tieto tri strany hlasovali za otvorenie schôdze s týmto bodom a SaS sa neprezentovala?“.