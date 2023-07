Predseda výboru Jaroslav Karahuta (Sme rodina) vidí dve možnosti riešenia. Systémovým riešením by podľa neho bolo preradenie medveďa do kategórie chráneného s možnosťou lovu. Druhú možnosť vidí vo využívaní výnimiek na reguláciu medveďa. Dodal, že zodpovednosť je na ministrovi životného prostredia, ktorý sa musí rázne postaviť problému čelom.

"Dnes je to chránené zviera bez možnosti lovu, chceme ho dostať do kategórie chránené zviera s možnosťou lovu, a tým pádom regulácie počtov," povedal predseda NR SR. Minister by mal podľa neho okamžite podať žiadosť na Európsku komisiu (EK). Tvrdí, že treba odloviť stovky medveďov.

Minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš tvrdí, že sa neodhadli riziká a potenciál rozmnožovania medveďov na Slovensku je "fantastický". Poukázal na reguláciu medveďa v okolitých krajinách. Zásahové tímy podľa neho dokážu pomáhať v intravilánoch obce, nie v extravilánoch. Skonštatoval, že už v súčasnosti možno riešiť situáciu rýchlo, a to výnimkami na odstrel medveďov. EK podľa jeho slov akceptuje výnimky napríklad pri ohrození úrody a chovu dobytka či ohrození bezpečia a životov ľudí.

Poslankyňa Anna Zemanová (SaS) rovnako vidí potrebu v rýchlych riešeniach už túto sezónu. Pýta sa, prečo sa nerealizujú niektoré kroky z vypracovaného plánu pre medveďa hnedého. Vyzvala envirorezort na realizáciu zasadnutia v najrizikovejších oblastiach, kde by sa rokovalo o rizikových jedincoch a okamžitom riešení na ich vyradenie z populácie.

Nezaradený poslanec Filip Kuffa a poslanec zo Smeru-SD Richard Takáč poznamenali, že výbor sa téme venoval aj pred rokom, no stanoviská výboru nie sú pre envirorezort záväzné. Kuffa vidí problém v nastaveniach ochrany životného prostredia. Takáča mrzí, že envirorezort spochybňuje možnosti regulácie. Vyzbierané mali aj podpisy potrebné na zvolanie mimoriadnej schôdze. Strany bývalej koalície podľa nich dopredu avizovali, že ju nepodporia, a tak návrh nepodali. Apelovali aj na vládu a prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby prispeli k riešeniu.

Mimoparlamentné KDH žiada zjednodušiť procesy k odstráneniu problémového medveďa na území obce či mesta. V prípade kritických situácií by mal byť podľa hnutia povolený okamžitý zásah zásahového tímu. Takisto

Chrenko nevedel povedať, ako dlho budú trvať jednotlivé procesy a predstavenie riešenia. "Budeme hľadať dlhodobé riešenia, aby sme mali možnosť regulovať situáciu s medveďmi," deklaroval. Podčiarkol, že nechcú "vykántriť" všetkých medveďov, ale nastaviť ich počet.