"Vážené občianky, vážení občania, prihováram sa vám v situácii, keď Ruská federácia dnes v skorých ranných hodinách zaútočila na Ukrajinu. Je to útok silnejšieho na slabšieho, je to neospravedlniteľné barbarstvo a už sú na oboch stranách aj prvé obete," povedal Heger v úvode príhovoru.

Podľa premiéra Rusko dlhé mesiace klamalo celý svet

Heger tvrdí, že ruský prezident Vladimír Putin sa touto inváziou dopustil zločinu a bude so svojou vládou za to niesť mimoriadne vážne následky. Poukazuje tiež na to, že Rusko dlhé mesiace klamalo celý svet, keď jeho predstavitelia tvrdili, že vojenský útok na Ukrajinu nemajú v pláne. Dnes však ruský imperializmus ukázal svoju pravú tvár, ktorá podľa premiéra nepatrí do civilizovaného, mierumilovného sveta.

"Vážení občania, dnes sú všetci mierumilovní ľudia na svete Ukrajincami. Všetci sa cítime touto inváziou pobúrení a zúfalí. Vyjadrujeme silnú podporu ukrajinskému ľudu v zápase o svoju slobodu a nezávislosť. Solidarizujeme s nimi a budeme im zo všetkých síl spolu s našimi partnermi v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii pomáhať," dodal premiér.

Podľa slov Eduarda Hegera sa Európa musí vzoprieť poriadku, ktorý jej vnucuje ruský prezident Vladimir Putin. "Železná opona, ktorú spustil po 2. svetovej vojne Sovietsky zväz a ktorá rozdelila Európu, musí zostať navždy vecou histórie. Ruský diktát je neprijateľný. Snahám o jeho obnovenie sa musíme brániť všetkými prostriedkami," dodal.

"Európa dnes čelí najväčšej kríze od 2. svetovej vojny. Ruské rakety dopadali aj na ciele v západnej Ukrajine, to znamená v relatívnej blízkosti našich hraníc. Plynie z toho jasný záver: Európska bezpečnosť je v ohrození a Európa musí na to adekvátne reagovať," uviedol znepokojený premiér.

V týchto hodinách na Slovensko prichádzajú ľudia, ktorí utekajú pred vojnou

"Chcem vás požiadať, aby ste ich prijali tak, ako sa na dobrých susedov patrí. Vláda je pripravená týmto ľuďom pomôcť. Chcem zopakovať – našou absolútnou prioritou je obnoviť mier. Diplomacia však vinou ruského vedenia zlyhala. Je potrebné prijať rázne opatrenia, ktoré budú mať ťažký dosah na ruskú ekonomiku, ale najmä vyšlú jasný signál ruskej verejnosti, že prezident Putin zatiahol ich krajinu do nezmyselnej vojny," dodal Heger.

Premiér poukázal tiež na to, že žijeme v ťažkých časoch a že v takýchto chvíľach sa musíme ako ľudia zjednotiť okolo hodnôt, ktoré nás robia štátotvorným národom. Našimi hodnotami sú podľa jeho slov zvrchovanosť, sloboda i ľudskosť.

