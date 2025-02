Mimoriadnu schôdzu sa podarí otvoriť, myslí si Fico: Jej obsah bude veľmi vážny

Premiér Robert Fico (Smer-SD) si myslí, že mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR k zdravotníckemu a stavebnému zákonu sa podarí otvoriť. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v relácii Politika 24 na Joj 24. Myslí si, že obsah schôdze, ktorá sa má začať v utorok (4. 2.), je taký vážny, že poslanci by mali byť uznášaniaschopní. Avizoval, že v marci by mala byť riadna schôdza. Dovtedy by si mali lídri strán SNS a Hlas-SD podľa neho vyriešiť situáciu vo svojich kluboch, v ktorých sa od začiatku volebného obdobia znížili počty.