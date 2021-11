Prezidentka SR Zuzana Čaputová vystúpila s vyhlásením o referende. Uviedla, že takéto vyjadrenie by vôbec nemusela dávať, ani v budúcnosti predbežné konzultácie poskytovať nebude, lebo "prezidentka nie je právnou poradňou". "Napriek tomu som sa rozhodla prehovoriť k tejto téme. A robím to tak, lebo táto téma celý rok na Slovensku rezonuje a robím tak kvôli rešpektu k ľuďom, ktorí podpísali petíciu za konanie referenda," uviedla na záver. Pripomenula, že otázka, ktorú pôvodne navrhoval Smer, bola Ústavným súdom vyhlásená za protiústavnú.

Pred dvoma mesiacmi šéf Smeru Robert Fico a skupina jeho poslancov Čaputovej doručili dve referendové otázky, ktoré chcú dať do petície za vypísanie referenda. Prezidentka vo vyhlásení odhalila, o čom tieto otázky sú. Prvá sa týka toho, či si občania želajú zmeniť ústavu takým spôsobom, že by jej súčasťou bola možnosť, aby ľudia cestou referenda mohli skrátiť volebné obdobie Národnej rady. Druhá otázka znie "Keď by bol platný výsledok referenda v otázke číslo jedna, to znamená zmenu ústavy, si zároveň želajú aj vypísanie predčasných volieb".

