Cigániková sa rozhodla verejne pred médiami obhájiť tvrdenia a postaviť sa na stranu slovenských vedcov zo ŠÚKL a Slovenskej akadémie vied po tom, čo ich bývalý premiér Igor Matovič (47) obvinil z toho, že narušili reputáciu ruskej vakcíny po celom svete. Rusko v súčasnosti žiada od Slovenska vrátenie dodaných očkovacích látok, aby sa použili v iných krajinách.

Vakcínu Sputnik V na Slovensku podľa Cigánikovej posudzovali odborné autority, ktoré majú na to adekvátne vzdelanie a bohatú prax. Považuje za nespravodlivé, že odborníkov nútia do politických rozhodnutí a ich prácu ponižujú. "Myslím si, že pochybnosti o vakcíne Sputnik sú do nejakej miery oprávnené. Nie je to nič nepochopiteľné. Dnes vieme, vďaka ŠÚKL, že viacero krajín dostáva vakcíny s rôznymi vlastnosťami a tá naša sa líši podľa podkladov od výrobcu od tej, ktorá bola hodnotená v odbornom časopise Lancet aj tej, ktorá bola predložená do rolling rewiev Európskej liekovej agentúre," uviedla.

Dodala tiež, že sa nezhodujú viaceré údaje o vakcíne, líši sa jej konzistencia a obsah. A v tomto prípade podľa Cigánikovej je úplne oprávnené kontrolovať tie údaje, ktoré dá výrobca.

"Ani ruská strana nemohla čakať, že do našich občanov napicháme hocičo, bez nejakých podkladov a bez reálnej kontroly toho obsahu," vyhlásila šéfka zdravotníckeho výboru. Ak sa chcel ruský výrobca takejto kontrole vyhnúť, mohol by riadne svoju vakcínu registrovať cez EMA, uviedla Cigánikova. Tiež by podľa nej mohol aj poslať na ŠÚKL podklady, ktoré požadoval a k takýmto situáciám by nedochádzalo.

Pripomienula tiež, že ruská vakcína nebola darček a Slovensko za ňu zaplatilo nemalú sumu. "Netvárme sa, že nemáme teda právo overiť si kvalitu tejto dodávky," povedala.

Riaditeľka ŠÚKL Zuzana Baťová komentovala informácie o tom, že ruskú vakcínu pre Slovensko by málo skúmať maďarské laboratórium.

"Neviem, čo majú robiť kolegovia v Maďarsku. Keď je to laboratórna kontrola v tom OMCL laboratórium, veľmi to vítam. My sme sa ich pýtali trikrát a trikrát sme mali negatívnu odpoveď, že nebudú skúšať v OMCL laboratóriu neregistrovanú vakcínu," povedala.

ŠÚKL počas posudzovania ruskej vakcíny zaslal výrobcovi Sputnika 49 pripomienok, a to sa robí pri každej registrácii. "Mrzí ma to, že pripomienky boli vnímané ako sabotáž a nástroj hybridnej vojny," vyhlásila Baťová.