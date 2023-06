Polícia obvinila zadržaného muža, ktorý sa mal vyhrážať prezidentke Zuzane Čaputovej a exministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi. Zároveň bol podaný podnet prokurátorovi na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby. Pre TASR to potvrdila Zuzana Hrabovská z Prezídia Policajného zboru. Upozornili na to tvnoviny.sk.

"Vyšetrovateľka Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vzniesla obvinenie zadržanej podozrivej osobe za trestné činy vydierania, nebezpečného vyhrážania a nedovoleného ozbrojovania, ktorých sa dopustila aj v súvislosti s vyhrážkami bývalému ministrovi obrany a prezidentke SR," uviedla Hrabovská.

Prokurátor ho chce vo väzbe

Prokurátor navrhuje väzbu pre obvineného muža, ktorý sa mal vyhrážať prezidentke SR Zuzane Čaputovej a exministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi. TASR to potvrdil hovorca bratislavskej krajskej prokuratúry Juraj Chylo.

"Prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I podal v nočných hodinách návrh na vzatie obvineného do preventívnej väzby," priblížil Chylo pre TASR. Preventívny dôvod väzby sa využíva pri dôvodnej obave, že by mohol obvinený pokračovať v trestnej činnosti.

NAKA ho odviedla v putách, jeho manželku ratovala záchranka

Národná kriminálna agentúra (NAKA) v rámci akcie Pepino v utorok zadržala muža, ktorý sa mal vyhrážať prezidentke Zuzane Čaputovej a exministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi.

Má ísť o staršieho muža z Dunajskej Lužnej. Prezidentke a exministrovi mal poslať v obálke náboj. Muž je údajne bývalým poľovníkom, polícia uňho našla náboje aj pušku.

NAKA vykonala u muža domovú prehliadku a odviedla ho v putách. Súčasne musela na mieste zasahovať aj záchranná služba, ktorá bola privolaná pre jeho manželku. Tá má trpieť zdravotnými problémami.

Podľa susedov zadržaného muža má ísť o nekonfliktného a pokojného človeka. Jeho zarždaniu sa čudovali.