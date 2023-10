Predsedníctvo Hlasu dnes jednomyseľne, aj vrátane dvoch členov, ktorí sú na zahraničnej služobnej ceste, rozhodlo o tom, že Hlas bude ďalšie rokovania o vládnej koalícii viesť so stranami Smer a SNS. O tom, že Hlas nepôjde s PS sa rozhodlo dnes na rokovaní predsedníctva.

„Očakávam, že toto rozhodnutie potvrdia aj budúci koaliční partneri v najbližších dňoch. Budeme pokračovať v zostavení vlády so Smerom a SNS a nie s niekým iným. Nebudeme už viac viesť neformálne rokovania s predstaviteľmi iných politických strán,“ vyhlásil Peter Pellegrini.

Koaličná zmluva by mala podľa neho určiť priority budúcej vlády. „Nebudem hovoriť o konkrétnych postoch, konkrétnych menách alebo počtoch postov. Zvážili sme všetky pre a proti, všetky naše priority a možnosti a prijali sme toto zásadné rozhodnutie,“ pokračoval Pellegrini.

Podľa Pellegriniho mal Hlas pred voľbami svoje jasné priority. „Tie sme aj pomenovali. Povedali sme, že jediným nositeľom moci je občan,“ zdôraznil šéf Hlasu, ktorý vo voľbách získal tretí najvyšší počet voličských hlasov.

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová a predseda strany Hlas - SD Peter Pellegrini počas prijatia 3. októbra 2023 v Prezidentskom paláci v Bratislave. Zdroj: Martin Baumann

Zopakoval, že Hlas trvá na silnom štáte. „Najsilnejšie karty dostal predseda Smeru,“ povedal Pellegrini s tým, že KDH krátko po voľbách odmietlo spolupracovať či s PS, či so Smerom. „Povolebný pat by bolo to najhoršie,“ zdôraznil Pellegrini. Podľa neho sa už musia skončiť provizória a zlepence, ktoré sa „venujú svojich kultúrnym čiaram“.

Podľa neho sa už musia skončiť provizória a zlepence, ktoré sa „venujú svojich kultúrnym čiaram“. Pellegrini ďalej povedal, že ak by prijal ponuku „byť premiérom“, ktorú dostal od Progresívneho Slovenska, bolo by to popretie zamerania Hlasu. „Prvý je občan,“ podotkol dôrazne. „Voliči rozhodli a našou povinnosťou je s rešpektom a pokorou ich vôľu rešpektovať,“ zdôvodnil, prečo neprijal ponuku od progresívcov.

Diskusie o možnosti dať dokopy progresívcov, liberálov, konzervatívcov a sociálnych demokratov podľa neho nemali veľký zmysel. „Musím oceniť postup pri rokovaniach zo strany Smeru a SNS. Rokovalo sa nie tajne, ani nie cez statusy, facebooky alebo tlačové konferencie. Hľadali sme prieniky, či sme schopní zostaviť vládu,“ objasnil.

Pellegrini vyhlásil, že osobne zatelefonuje šéfovi PS Michalovi Šimečkovi a odmietne jeho ponuku na vytvorenie alternatívnej koalície. „Vážim si u mojich kolegov, že vnímali mandát na rokovanie ako zodpovednosť za budúcnosť Slovenskej republiky a nie ako boj o nejaké miesta vo vláde,“ dodal predseda Hlasu. „Nemôžem oceniť spôsob, akým sa voči sebe vymedzovali potenciálne koaličné strany,“ vyhlásil Pellegrini a pripomenul napríklad ataka poslanca SaS Alojza Hlinu na predsedu KDH Milana Majerského.

Hlas podľa neho bude garanciou, že sa nikto nevráti k chybám z minulosti. „Slovensko sa nebude vracať späť, ani prešľapovať na mieste. Našou historickou povinnosťou je zabezpečiť lepší život na Slovensku. To je naša politická misia,“ podčiarkol Pellegrini.

Rokovania podľa neho ešte nie sú celkom uzavreté, preto predseda Hlasu odmietol odpovedať na otázky, ktoré sa týkajú rozdelenia postov či obsadenia jednotlivých ministerstiev.

Pellegrini zdôraznil, že vidí Slovensko ukotvené v EÚ a NATO. „Pokiaľ by vláda chcela uhnúť z takejto trajektórie, tak Hlas prestane byť súčasťou takejto vlády,“ vyhlásil rázne Pellegrini. Podľa neho musia smerovanie jednotlivých poslaneckých klubov garantovať predsedovia strán.

Pre koalíciu so Smerom podľa Pellegriniho hovorí v prvom rade počet strán v koalícii. Trojkoalícia je oveľa flexibilnejšia ako štvorkoalícia. Dodal, že ho vyrušilo, ako sa potenciálni partneri verejne hádali. „Bolo to neprofesionálne,“ prizvukoval Pellegrini s tým, že zostavovanie koalície s Michalom Šimečkom bolo chaotické. „Mal dať najprv dokopy KDH a SaS. Mali nám ukázať, že sú pripravení na koalíciu,“ tvrdí Pellegrini s tým, že Šimečka „ešte nie je pripravený a neskúsený“.

Ďalšie rokovania budú mať podľa Pellegriniho rýchly spád. Doslova ráta, že dohoda príde rýchlo. "Je to otázka dní, málo dní," podčiarkol. Tiež zopakoval, že na úrade vlády nebudú sedieť dvaja expremiéri.

Pellegrini tvrdí, že pri rozhodovaní ho nikto z predsedníctva strany nepresviedčal, aby uzavreli koalíciu so Smerom. „Zvažovali sme všetky možnosti. Ale keď začnete tie veci riešiť, tak sme prišli, že uskutočniteľné je to len v tejto koalícii,“ odpovedal na otázku, či sa časť Hlasu viac prikláňala k spolupráci so Smerom.

Podľa neho bude mať každá strana dôstojne zastúpená aj vo vláde. To platí aj pre SNS, ktorá má nepomerne najhoršiu vyjednávaciu pozíciu.

Pred novinárov vystúpil aj Fico

Predsedníctvo strany Robert Fico (Smer-SD) informoval, kde sa momentálne v rokovaniach nachádzajú, bližšie informácie však neposkytol. Stále je ich prioritou vláda s Hlasom a SNS.

Taktiež apeluje na vládu, aby okamžite vyslala pomoc ľuďom na východnom Slovensku, ktorých postihlo zemetrasenie. Rovnako žiada pomoc aj pre Slovákov žijúcich v Izraeli. Denne im vraj na centrálu chodia telefonáty, lebo tamojší Slováci nevedia, čo v tejto krízovej situácii robiť. Dúfa, že štátna pomoc neskončí pri "jednom vládnom špeciáli".

Sklamanie u progresívcov

V čase, keď rokovali predsedníctva strán Smer a Hlas, Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska verejne vyzval Pellegriniho, aby predsa len zvážil jeho ponuku.

"Naša ponuka bola veľkorysá," povedal Šimečka s tým, že Hlas, ktorý má v poslaneckom klube o päť poslancov menej ako PS, by v koalícii mal najsilnejšie postavenie.

Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka počas prijatia prezidentkou Zuzanou Čaputovou. FOTO TASR - Jaroslav Novák Zdroj: Jaroslav Novák

Šéf progresívcov zdôraznil, že Pellegrinimu ponúkol post premiéra a o bol ochotný rokovať aj o ministerstve vnútra s tým, že by ho riadil nestranník. Jeho slová však prišli neskoro, v tom čase Hlas hlasoval o tom, že strana pôjde do koalície so Smerom.

Po vyhlásení Hlasu, že ďalej bude rokovať so Smerom a SNS, bolo na Šimečkovi vidno sklamanie. Podľa neho sa mu podarilo pritiahnuť k rokovaciemu stolu SaS aj KDH. "Boli sme pripravení, aj ostatné strany, ale Peter Pellegrini sa ani len nepokúsil o rokovanie. Preto si myslím, že bol od začiatku rozhodnutý, že pôjde s Robertom Ficom," vyhlásil Šimečka.

Podľa neho KDH, SaS aj PS potvrdili záujem o koalíciu s Hlasom. "Ale Peter Pellegrini nám nedal čas," dodal.

Predseda PS je presvedčený, že "urobil všetko preto, aby vznikla alternatívna koalícia". A rodiacej sa vládnej koalíci odkázal, že "bude tvrdou opozíciou a bude koalíciu napomínať a pripomínať, strážiť zahraničné ukotvenie Slovenska".

Podľa Šimečku Smer, Hlas a SNS "spájajú silnejšie záujmy". Ktoré? "V Hlase si zvolili Roberta Fica, zvolili si minulosť a z toho vyvodzujem nejaké záujmy," odpovedal Šimečka. Nedokázal byť však konkrétny, aké záujmy spájajú práve tieto tri strany.