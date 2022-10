Nehoda, ktorú spôsobil poslanec NR SR Martin Borguľa (Sme rodina), sa stala v piatok ráno neďaleko autobusovej zastávky v širšom centre Bratislavy. Informoval o tom portál Plus 7 dní.

Haváriu potvrdil aj samotný poslanec."Vaše informácie sú správne. Ráno cestou do práce som, žiaľ, neubrzdil, narazil som do predo mnou stojaceho auta. Veľmi ma to mrzí, našťastie, nikomu sa nič nestalo,” reagoval krátko po nehode.

Zatiaľ čo luxusný Mercedes Borguľu skončil s pokrčeným predným blatníkom a rozbitým predným svetlom, auto, do ktorého narazil, ostalo s pokrčeným zadným blatníkom a rozbitým zadným svetlom. Poslanec vysvetlil, že škody budú hradené cez poisťovňu, s druhým vodičom sa dohodol. Podľa vlastných slov ho nehoda mrzí.

"Zabezpečujem práve pánovi náhradné vozidlo, kým sa dá jeho auto do poriadku,” uviedol Borguľa.

Borguľa nie je prvý politik, ktorý havaroval, ďalšie nehody známych politikov si prečítajte na druhej strane >>>