Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) je pripravený zaviesť reguláciu medveďa hnedého. Potrebuje však na to výsledky zo sčítania medveďov.

Minister predpokladá, že ak by ich mal v septembri, regulácia by sa mohla stihnúť ešte v tohtoročnej sezóne. Budaj to uviedol v stredu na mimoriadnom zasadnutí Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbor v stredu neprijal uznesenie k situácii s medveďmi, stretne sa pre to vo štvrtok ráno (23. 6.).

Na výbore sa zúčastnil aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Od Budaja očakáva riešenie situácie, aby ochránil obyvateľov Podpoľania. Tiež poukázal, že pokiaľ nebudú čísla zo sčítania, o regulácii medveďa sa baviť nemôžu.

Až po zistení počtu ju budú riešiť s Európskou komisiou. Ročne by sa malo v rámci regulácie odstreliť 200 až 300 kusov, myslí si Kollár. Sčítanie medveďa sa momentálne realizuje, dva roky sa odoberal trus a Karlova univerzita v Prahe aktuálne robí fázu modelovania početnosti.

Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO) na výbore zhodnotil, že vnadenie diviakov nemôže mať vplyv na medveďa. To, že problémy s medveďmi spôsobujú vnadiská, ukazujú podľa podpredsedu výboru Jaromíra Šíbla (OĽANO) fotopasce. Členka výboru Anna Zemanová (SaS) reagovala, aby agrorezort zaviedol presnú evidenciu vnadísk pre zver. "Prikrmovanie by malo byť zakázané. Nie je na to v súčasnosti dôvod," povedala.

Prirodzený priestor medveďa je podľa Vlčana 1000 až 1500 hektárov na kus. Predpokladá, že Ministerstvo životného prostredia SR po určení početnosti stanoví počet medveďov na územie Slovenska.

Budaj nesie podľa člena výboru Richarda Takáča (Smer-SD) plnú zodpovednosť za situáciu s medveďmi. Nemal by sa podľa neho vyhovárať, že zákony mu nedovolia odstrel medveďov, pretože je ministrom a legislatívu môže zmeniť. "Výsledok, ktorý čakáme z Prahy, nebude relevantný," poznamenal Takáč.

Podpredseda výboru Miroslav Suja (nezaradený) skritizoval ministra životného prostredia, chýbali mu fakty k situácii s medveďmi. "Vyhováranie nevyrieši túto situáciu," skonštatoval Suja. Zároveň sa podľa neho sčítanie medveďov nerobilo na celom území Slovenska.

Predseda výboru Jaroslav Karahuta (Sme rodina) musel poslancov viackrát upozorniť, aby nepolitizovali tému medveďa. Vyzval ich, aby neprilievali olej do ohňa, ale našli riešenie situácie.

Prečítajte si tiež: