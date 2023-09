Dnes sa konajú 3 mimoriadne schôdze

Poslancov parlamentu dnes čakajú tri mimoriadne schôdze. Dve z nich sa konajú na žiadosť vlády a budú sa týkať pohotovostí a Trestného zákona. Rokovací maratón sa začal o 10:00 mimoriadnou schôdzou o nelegálnych migrantoch, o ktorú požiadal Smer-SD s podporou nezaradených poslancov okolo Tomáša Tarabu.

Poslanci chcú, aby sa Národná rada SR uzniesla na tom, že súčasnú migračnú politiku dočasne poverenej vlády považuje za neprijateľnú. Vládu upozorňuje na nebezpečné dôsledky migračnej politiky, „keď na územie Slovenskej republiky vstupujú bez akýchkoľvek prekážok nelegálni migranti bez príslušných identifikačných dokumentov.“

Navrhovatelia žiadajú, aby vláda okamžite nariadila dočasné obnovenie kontroly hraníc Slovenska s Maďarskom, dôsledne uplatňovala readmisnú dohodu s Maďarskom a všetkých zaistených nelegálnych migrantov okamžite odovzdávala príslušným maďarským orgánom. Požadujú tiež ukončenie praxe sústreďovania nelegálnych migrantov „v táboroch a priestoroch s katastrofálnymi, doslova neľudskými životnými podmienkami.“ Skončiť sa podľa nich musí aj to, že na naše územie prichádzajú nelegálni migranti bez akýchkoľvek identifikačných dokumentov a slovenské orgány „vymyslené identifikačné údaje akceptujú.“

Na ďalšej sa bude riešiť zdravotníctvo

Po skončení mimoriadnej schôdze k nelegálnym migrantom bude nasledovať mimoriadna schôdza k zdravotníctvu. Vláda navrhuje, aby sa od začiatku budúceho roka skrátili ordinačné hodiny na pohotovostiach a zvýšili poplatky za neodôvodnené využívanie pohotovostí a urgentov v nemocniciach. O tomto návrhu by mali poslanci rokovať v zrýchlenom legislatívnom konaní.

Ordinačné hodiny na pohotovostiach v súčasnosti v pracovných dňoch trvajú od 16:00 do 22:00. Od začiatku budúceho roka by mali byť pohotovosti v pracovných dňoch dostupné len od 16:00 do 20:00. Cez sviatok, v sobotu a nedeľu lekári na pohotovostiach v súčasnosti ordinujú od 7:00 do 22:00, od budúceho roka by to malo byť od 8:00 do 20:00. Ďalším opatrením je zvýšenie poplatkov za neoprávnené využívanie pohotovostí a urgentov. Terajší poplatok sa využitie pohotovostí v sume dve eurá sa má od začiatku budúceho roka zvýšiť na päť eur a poplatok za využitie urgentu v nemocnici má stúpnuť z 10 eur na 25 eur.

Tretia je reakciou na vraždu Andrey z Novej Dubnice

Ako posledná príde na rad mimoriadna schôdza k novele Trestného zákona, ktorá sa bude konať v reakcii na júnový prípad Andrey z Novej Dubnice, ktorú zavraždil páchateľ po dlhodobom prenasledovaní. Cieľom návrhu je zabezpečiť dostatočnú kontrolu osôb, ktorým bola uložená ambulantná forma ochranného liečenia. Popri ochrannom dohľade návrh počíta aj s inými povinnosťami a obmedzeniami, pričom po novom by takáto osoba mohla byť kontrolovaná aj elektronickými prostriedkami.