Viacero našich politikov si užíva s rodinami výlety v našich zasnežených horách. Na sociálnych sieťach sa krásnymi zimnými fotografiami z Vysokých Tatier pochválila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá naše najznámejšie hory navštívila spolu s partnerom Jurajom Rizmanom.

"Pozdravujeme z Tatier. Je tu úžasná zima ako z rozprávky," pripísala k romantickej fotografii prezidentka Čaputová, kde sa zaľúbene ku sebe túlia so svojím partnerom Jurajom Rizmanom.

Prezidentka Čaputová si užíva krásu zasnežených Tatier. Zdroj: Instagram Zuzana Čaputová

K zimných radovánkam neodmysliteľne patrí aj "vydupanie" rôznych obrázkov do snehu, ktoré milujú hlavne deti. Evidentne sa táto zábavka zapáčila aj Jurajovi Rizmanovi, ktorý uverejnil milú snímku na sociálnej sieti z Tatier, kde vidno obrovské vydupané srdiečko v snehu a v pozadí naše krásne veľhory. "Slovensko 2022 - nech je to rok mieru, spravodlivosti a prosperity. Nech je to rok prekonávania konfliktov a hľadania riešení. Nech je to rok zdravia, šťastia a lásky pre všetkých občanov a celú krajinu," pripísal Rizman k novoročnej fotografii.

Poslanec strany Hlas-SD Richard Raši sa tiež pochválil veľkým vydupaným obrázkom do snehu. Raši sa nechal odfotografovať pri veľkých vydupaných písmenách "PF" a k fotografii postol aj krátke novoročné prianie: "Všetkým prajem úspešný štart do Nového roku 2022 . Hlavne veľa zdravia, pokoja, porozumenia a lásky. Nech sa vám darí a nech máte okolo seba dobrých ľudí a priateľov. Nech sa darí aj našej krásnej krajine . Všetko dobré, priatelia. Krásny sviatočný deň".

Richard Raši tiež trávi dovolenku v našich horách. Srdečný pozdrav poslal svojim sledovateľom z Kojšovskej hole. "Vianočné jedlo dá zabrať nášmu tráveniu, tak mu športom trochu pomôžme. Krásne sviatočné dni, priatelia," napísal k fotografii, kde je zachytený na lyžiach. Poslanec a lekár Raši je známy tým, že jeho prioritou je zdravý životný štýl.

Poslanec strany Hlas-SD Richard Raši na Kojšovskej holi. Zdroj: facebook/Richard Raši