Dosluhujúci český prezident Miloš Zeman sa momentálne nachádza na rozlúčkovej návšteve Slovenska. Vo Vysokých tatrách absolvoval niekoľko oficiálnych stretnutí a všetkých tiež prekvapil svojím zaujímavým výrokom. Zoskupenie Vyšehradskej štvorky (V4) by totiž najradšej rozšíril o nového člena!

Podľa českého prezidenta Miloša Zemana by sa V4 mala rozšíriť o Slovinsko. Jeho dlhoročné úsilie o tento krok sa však podľa neho nestretlo s pochopením na strane Maďarska. Zemanov nástupca Petr Pavel aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová sú debate o rozšírení formátu otvorení.

"Dlhé roky sa ako prezident aj (predtým) ako premiér usilujem o rozšírenie V4 o Slovinsko," pripomenul Zeman. Dodal, že Slovinsko o to malo na rozdiel od členských krajín V4 výrazný záujem. "Mal som dojem, že moji partneri majú pocit, že Vyšehrad je akýsi elitný klub, ktorý by sa ako každý elitný klub nemal ďalej rozširovať," vysvetlil český prezident a dodal, že on má opačný názor.

Podľa Čaputovej je podstatné si najskôr jasne povedať, aký je zmysel a účel V4. "Možno v istom zmysle prechádza krízou identity. Najmä z toho dôvodu, že nemáme zhodu v niektorých veľmi dôležitých hodnotových postojoch, ako je rešpekt k hodnotám právneho štátu, ale napokon aj vo veci pomoci Ukrajine," myslí si prezidentka. Spochybňovanie Európskej únie zo strany niektorých členov V4 je podľa nej v rozpore s tým, prečo skupina vznikla.

Uviedla tiež, že sa nebráni akejkoľvek spolupráci alebo otváraní formátu, ktorý je funkčný. "Máme rozhodne záujem o dobré susedské vzťahy, dobrú kultúrnu výmenu, o dobré občianske vzťahy. Pokiaľ ale ide o politické poslanie tohto formátu, myslím si, že je potrebné sa zamyslieť nad tým, akú pridanú hodnotu nám ako členským štátom Vyšehradská štvorka prináša," povedala Čaputová.

O možnom rozšírení zoskupenia sa v rozhovore pre TASR vyjadril aj zvolený prezident ČR Petr Pavel. Podľa neho je namieste diskusia o väčšej flexibilite. "Už dnes mnohokrát rokujeme vo formáte V4+2, takže môžeme uvažovať aj o ďalších formátoch, ktoré by zahrnuli viac krajín zo strednej a východnej Európy k formovaniu spoločných stanovísk,"povedal pred niekoľkými dňami.

