Jedným z bohatých príjmov Makóa môže byť aj spoločnosť Eurogold. Firma sa zaoberá prevádzkovaním herní, herných automatov. Momentálne v nej figurujú len dvaja spoločníci, ktorí na prvý pohľad nemajú so zadržaným exriaditeľom KÚFS nič spoločné. Jedným z nich je firma Polygraf Slovakia, druhým Ivana Kažimírska. Ešte v apríli minulého roka tu figurovala aj Dagmar Kapusníková, ktorá bola aj jedným zo štatutárnych orgánov firmy.

Kapusníková je pritom priateľka zadržaného Makóa. Svojich ľudí mal bývalý šéf KÚFS aj v dozornej rade Eurogoldu. Do apríla minulého roka tam figurovalo meno Mareka Makóa, brata Ľudovíta Makóa a jeho „neter“ Nicole Makóová. Firma Eurogold tak môže patriť Makóovi, avšak formálne a podľa registrov má iných vlastníkov.

Exriaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó počas tlačovej konferencie k akcii Finančnej správy v boji proti nelegálnym výrobniam cigariet. Zdroj: Jakub Kotian

Spoločnosti Eurogold sa pritom veľmi dobre darí. Za posledné roky sa tržby spoločnosti pohybovali okolo sumy 5 miliónov eur. Vysoké sú však aj čisté zisky. V roku 2010 to bolo viac ako 900-tisíc eur, podobný scenár sa zopakoval aj v roku 2015. V roku 2018 mala spoločnosť podľa stránky finstat zisk „len“ 242-tisíc eur. Vlaňajšie čísla ešte nie sú na internete zverejnené. Môže to byť spôsobné aj odkladom podania kvôli pandémii koronavírusu. Treba povedať, že hazardu sa na Slovensku darilo vždy dobre. Zmena nastala začiatkom minulého roka.

V januári 2019 bol totiž zavedený Register vylúčených osôb (RVO), ktorý o pár mesiacov spadal pod Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH). Všetky herne tak prišli o obrovské zisky. Hrať totiž nemohli ľudia, ktorí mali dlhy v sociálnej poisťovni či mali problémy s gamblerstvom. To sa však nemalo týkať spoločnosti Eurogold. Podľa našich informácií do týchto herní vpúšťali aj ľudí, ktorí mali podľa registra vstup do herní zakázaný. A nemali sa pritom báť kontrol z ÚRHH. Riaditeľom odboru a dozoru kontroly je totiž Karol Cebo. Práve Cebo bol dlhoročným zástupcom riaditeľa Kriminálneho úradu Finančnej správy Ladislava Makóa, ktorý KÚFS šéfoval v od roku 2014.