Milionár Michal Suchoba je obvinený za porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku v kauze Mýtnik. Obvinený je aj v kauze Očistec z korupčného trestného činu. V oboch kauzách sa priznal ku skutkom, ktoré mu sú dávané za vinu. Vo svojej nedávnej výpovedi prostredníctvom telemosta mal hovoriť o ďalších informáciách, ktoré sa mali týkať aj bývalého ministra financií a súčasného guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Petra Kažimíra.

O podnikateľovi Michalovi Suchobovi do spomínaných akcií NAKA väčšina Slovákov nikdy nepočula. Všetko sa zmenilo po jeho obvinení v kauze Mýtnik, keď začali na verejnosť vychádzať indície, že jeho firma Allexis s. r. o. mohla profitovať na zákazkách z Finančnej správy (FS).

Kauza Mýtnik sa týka organizovanej skupiny, ktorej hlavou mal byť podľa vyšetrovateľov oligarcha Jozef Brhel. V prípade malo ísť o utajované IT zmluvy, ktoré Finančná správa (FS) SR pod vedením bývalého prezidenta FS Františka Imreczeho uzavrela s firmami Suchobu - napríklad s firmou Allexis. Okrem Imreczeho do väzby putovala aj spoluvlastníčka Allexisu Jana Rovčaninová, ale aj bývalý riaditeľ IT sekcie FS SR Milan Grega, Jozef Brhel a jeho brat Peter Brhel. Proti Imreczemu mal vypovedať aj bývalý riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó.

Počas policajnej akcie Mýtnik boli v zahraničí hneď dvaja obvinení. Podnikateľ Jozef Brhel pricestoval na Slovensko, vypovedal pred políciou a následne bol vzatý do väzby. Odtiaľ však putoval pre zlý psychický stav do nemocnice. Suchoba bol počas policajnej akcie v Spojených arabských emirátoch (SAE), kde ho neskôr vystopoval Interpol.

Suchoba, ktorý v oboch kauzách vypovedal cez telemost netušil, či na Slovensko príde. Podľa vtedajších informácií išlo o výnimočný stav, no vzhľadom k okolnostiam a súčasnej pandemickej situácii, to nie je nič, čo by trestný poriadok nepredpokladal, tvrdil jeho advokát Miroslav Ivanovič. Okrem toho jeho advokát povedal: „Náš klient sa v súčasnosti nemá možnosť dostaviť na územie Slovenska vzhľadom k tomu, že mu boli odňaté jeho cestovné doklady.“

Doklady mu zrejme boli vrátené a Suchoba na Slovensko prišiel. Priletel dnes ráno komerčnou linkou a podľa našich informácií by mal sa momentálne nachádzať priamo v útrobách policajného zboru.

Užíval si luxus

Suchoba v minulosti striedal niekoľko luxusných áut. Jeden deň ho bolo vidieť na džípe, iný v limuzíne. Podľa informácií týždenníka Plus 7 Dní hráva golf, lyžuje a pred niekoľkými rokmi si postavil aj pompéznu vilu v blízkosti Slavína. Presklenný dom je nepriehľadnuteľný - vidieť ho na kilometre. V tejto rezidencii má bývať len jedna rodina, no bytov by sa v nej dalo prenajať niekoľko. Odborník na reality dokonca odhadol cenu nehnuteľnosti v miliónoch eur.

Suchoba si v minulosti svoju záhradu ozdboil výrazným dielom - červeným nápisom LOVE. Ide o umelecké dielo, ktoré sa vyskytuje aj v mnohých svetových metropolách ako turistická atrakcia. Jeho pôvodným autorom je umelec menom Robert Indiana.

V roku 1970 podľa toho istého obrázku aj prvá socha pre múzeum umenia v Indianapolis. V USA sa dajú nájsť aj v New Yorku, Philadelphii, v Arizone, New Orleans, Las Vegas a na ďalších miestach, v Kanade, v Európe aj Ázii.