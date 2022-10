“Takáto pomoc nám umožní domácnosti a firmy na Slovensku previesť cez energetickú krízu so silnou pomocnou rukou štátu. Celková pomoc ľuďom tak dosiahne dokopy až rádovo miliardy eur,” povedal minister financií Igor Matovič po rokovaní Rady Ecofin. “Je to obrovský úspech Slovenska. Jediní sme o to žiadali a viacmenej jediným nám táto zmena pomôže. Veľká vďaka patrí premiérovi Edovi Hegerovi aj za jeho osobnú intervenciu,” doplnil minister.

Slovensko zároveň získa 366,9 milióna eur z programu RepowerEU na zníženie energetickej závislosti na ruských fosílnych palivách a podporu obnoviteľných zdrojov. Niekdajší štátny tajomník hospodárskeho rezortu Karol Galek však označil výsledok aj za úspech Richarda Sulíka. Jeho vyjadrenie si pozrite v priloženom videu.

