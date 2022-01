Ich cesty sa mali skrížiť v najneskôr v roku 2012 pri propagácii strany 99 %. Je však oveľa problematickejšie to, že bývalý siskár jej mal pomáhať pri písaní blogov, ktoré písala na internete. Práve v nich sa ministerka negatívne vyjadrovala k nejednému politikovi vrátane šéfa hnutia OĽaNO Igora Matoviča (48). Ak sa pravdivosť uniknutej emailovej konverzácie potvrdí, je z nej zrejmé tiež to, že Milanová mala s Tóthom viac ako kamarátsky vzťah.

V júni 2014 jej mal podľa uniknutej komunikácie Tóth poslať odkaz na kritický článok o Matovičovi, kde sa okrem iného píše: „Vráťme sa k cirkusovému impresáriovi Matovičovi." Milanová, vtedy ešte slobodná Gálisová, mala exsiskárovi odpovedať naozaj drsne: „Šašo bol vždy dôležitou postavičkou, mohol si dovoliť povedať pravdu/svoj názor a o hlavu aj tak neprišiel. Spoločnosť bude šašov vždy svojím spôsobom potrebovať.“ Ministerka pracovala pre OĽaNO práve od roku 2014.

O nič príjemnejšie sa dvojica nevyjadrovala ani k vtedy opozičnému politikovi a dnes špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi (48). Vo februári 2014 mal Tóth Gálisovej napísať o Lišicovi kritické slová v súvislosti s kauzou emisií, ktoré ako opozičný politik kritizoval: „Dva roky bol minister a kauza emisie ho netrápila. A teraz chce preto cestovať do Švajčiarska. Celé je to mediálny cirkus.“ O 5 dní neskôr Gálisová publikovala blog s názvom „Daniel Lipšic ako detektív Oriešok”, kde vtedy opozičného politika kritizuje za to, že sa vo veci vŕta, keď už nie je ministrom. „Nebojácny chlapčisko to je, tento Daniel. Nezaváha ani chvíľu, vyberie sa do Švajčiarska,“ napísala Gálisová v blogu.