Keď začiatkom tohto týždňa unikli informácie o vzájomnej komunikácii Tótha a Milanovej, ministerka nič nezapierala. Potvrdila, že v rokoch 2012 až 2016 boli ako kolegovia v kontakte. Spolupracovali totiž v projekte strany 99 %, ktorá sa neúspešne pokúšala dostať do parlamentu. Spomínaná komunikácia sa týkala úpravy textov a blogov, ktoré Milanová písala. Tóth ako bývalý novinár svojej kamarátke ochotne radil a pomáhal. „O jeho prepojeniach na Mariana Kočnera (58) som netušila,“ vyvrátila v reakcii na uniknuté správy s Tóthom, ktorý roky tajne pracoval pre odsúdeného podnikateľa. Ministerka viackrát prízvukovala, že sa všetko udialo pred jej vstupom do veľkej politiky.

Na celú kauzu začali okamžite reagovať viacerí politici, väčšina z nich sa však kolegyne zastala. Za všetkých jej podporu vyjadril minister obrany a člen predsedníctva OĽaNO Jaroslav Naď (40): „Má moju dôveru. Nedala mi jediný dôvod, aby som pochyboval o jej úprimnosti.“ Igor Matovič, ktorého v spoločnej komunikácii s Tóthom nazvala Milanová šašom, sa k situácii zatiaľ nevyjadruje.

V minulosti však ako opozičný politik pritom sám nástojil, aby každý zo Smeru, kto bol v kontakte s Kočnerom, jeho volavkou Alenou Zsuzsovou (47) a inými toxickými osobami, odstúpil z funkcie. Niekdajšieho podpredsedu parlamentu Martina Glváča (54) vyzval v januári 2019, aby skončil po tom, ako sa prevalila jeho údajná komunikácia so Zsuzsovou. Celé Slovensko si vtedy mohlo prečítať, že by si čiernovláska z Komárna zaslúžila maznanie a opateru. V októbri 2019 však Matovič vytiahol ďalšiu Glváčovu komunikáciu, tentoraz priamo s Kočnerom z roku 2016. „Ak by aj bola komunikácia autentická, nevidím tam jedinú toxickú vec,“ povedal Glváč s tým, že komunikácia s dnes odsúdeným prebehla inak, ako bola medializovaná. 7. novembra na svoj post však abdikoval s odôvodnením, že chce, aby Smer uspel v najbližších voľbách.

Zsuzsová a Kočner zavarili viacerým našim politikom. Zdroj: Archív

Ešte rýchlejšiu politickú zodpovednosť vyvodil manažér Václav Mika (58). Pár dní potom, ako ohlásil, že vo voľbách 2020 bude kandidovať za SaS, sa na verejnosť dostala jeho kompromitujúca fotografia s Kočnerom. „Bolo to na podujatí, na ktorom som sa zúčastnil ako generálny riaditeľ Rádia Expres. Pozval ma tam manažér Adriany Sklenaříkovej (50),“ vysvetlil Mika s tým, že jeho vzťah s Kočnerom naznačuje aj fakt, že proti nemu svedčil v kauze zmenky. Manažér však po štyroch dňoch od oznámenia, že pôjde do volieb, z kandidátky odstúpil: „Na vlastnej koži som pocítil intrigy. Preto som prijal slobodné a zodpovedné rozhodnutie.“

Mika sa možno poučil z chyby šéfa SaS Richarda Sulíka (54), ktorému boli a azda navždy budú jeho stretnutia s Kočnerom z roku 2010 vyhadzované na oči. Okrem iného sa bavili aj o voľbe generálneho prokurátora. „Jediné, čo som chcel zistiť, bolo, kto sú zradcovia v koalícii. Pokúšal som sa získať tieto informácie, ale ukázalo sa, že ako tajný agent by som kariéru nespravil,“ povedal Sulík niekoľkokrát. Šéf liberálov kauzu napokon zvládol, vo voľbách 2012 však stranu jeho škandál výrazne poznačil.

