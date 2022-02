Je známe meno nového policajného prezidenta. Stane sa ním Štefan Hamran (46), ktorý úrad viedol dočasne. O pozíciu pritom prejavil záujem už v minulosti. Má za sebou bohaté pracovné skúsenosti, no krk mu môže zlomiť viacero vecí.

Minister vnútra Roman Mikulec (49) v pondelok v Rádiu Expres povedal, že Hamran sa osvedčil a preto ho chce natrvalo vymenovať do funkcie: „Hľadám iba správny termín, kedy tak urobiť.“ Nový šéf polície sa o post uchádzal už v roku 2020, keď sa hľadal nástupca Milana Lučanského († 51) po jeho odstúpení. Mikulca v tom čase presvedčil viac práve jeho súper a policajný exprezident Peter Kovařík. Hamran tak zostal veliteľom Útvaru osobitného určenia Prezídia Policajného zboru (elitná zásahová jednotka). Po Kovaříkovej abdikácii bol Hamran 20. septembra 2021 poverený dočasným riadením Policajného zboru.

No už čoskoro bude riadne vymenovaným policajným prezidentom. Opýtali sme sa preto koaličných strán, či s jeho nomináciou súhlasia. „Je to výlučne v kompetencii ministra vnútra. A zároveň jeho zodpovednosť,“ povedala hovorkyňa Sme rodina Linda Tribusová. Hnutie OĽaNO bude rešpektovať rozhodnutie ministra vnútra. „Od policajného prezidenta očakávame absolútnu morálnu bezúhonnosť, profesionalitu a odvahu,” reagoval Peter Dojčan z mediálneho tímu hnutia. „Na reformu a očistu polície je potrebný plný mandát, preto súhlasíme s tým, aby pán Hamran túto príležitosť dostal a bol do funkcie vymenovaný,” odkázalo nám tlačové oddelenie strany Za ľudí. „Otázky k menovaní Štefana Hamrana za policajného prezidenta ponechávame na výlučnej pôsobnosti ministra vnútra,“ reagovalo tlačové oddelenie SaS.

V opozícii však z Mikulcovho rozhodnutia nadšení nie sú. „Vrana k vrane sadá. Lepšieho gaunera ako je Mikulec si tam sám minister dosadiť nemôže,“ povedal hovorca Smeru Ján Mažgút. Na názor sme sa opýtali viacerých odborníkov. Tí nám anonymne povedali, že v prípade, ak by bol Hamran skutočnou jednotkou v odbore, bol by zvolený už pri jeho predchádzajúcej kandidatúre. Koalícia si tak zrejme vybrala jedinú možnosť. „Vedel by som si tam predstaviť aj niekoho iného, ktorý viac ovláda procesy, aké používajú vyšetrovatelia,” povedal bezpečnostný analytik Juraj Zábojník.