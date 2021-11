Témami rokovania boli zákonnosť nasadenia informačno-technických (ITP) prostriedkov v poľovníckej chate, test na detektore lži vyšetrovateľky Diany Santusovej, ako aj postup policajtov proti invalidnému dôchodcovi v Prievidzi.

Vo viacerých médiách boli v októbri zverejnené videá a ich prepisy, ktoré zobrazujú, ako sa na chate stretávali šéf Smeru-SD Robert Fico, obhajca obvineného policajného exprezidenta Tibora G. Marek Para, bývalý minister vnútra Robert Kaliňák, podnikateľ Miroslav Bödör a syn Tibora Gašpara. Nasadenie ITP prostriedkov v poľovníckej chate v Čifároch bolo legálne a zákonné, uviedli v tejto súvislosti minister vnútra Roman Mikulec a prezident Policajného zboru Štefan Hamran. Nechceli však povedať nič bližšie o prípade, keďže ide o živú vec. Hamran uviedol, že súd vydal príkaz na nasadenie ITP prostriedkov, a tak museli byť na to splnené všetky podmienky.

V kauze sa stalo diskutabilným, či vyšetrovateľ nemal opätovne vyžiadať súhlas sudcu, ak išlo o sledovanie iného prípadu. „Nie, nemal. Je to bežná prax. V paragrafe 115 a 114 Trestného poriadku je to celkom jasne naformulovan, a potvrdzuje to aj prax, ako sa to vykonávalo roky,“ reagoval Hamran Nepovažuje za pochybenie, že vyšetrovatelia pokračovali v odpočúvaní aj potom, ako nezaevidovali konanie súvisiace s prípadom pytliactva. „To, že sa zaznamenajú iné informácie, ktoré sú relevantné aj do iného prípadu, neznamená to, že sa musia zničiť,“ vysvetľoval.

“To pytliactvo bolo operatívne rozpracované ešte v októbri minulého roka. Oni nemohli predpokladať, koho tam nahrajú po pol roku. Keby vedeli, tak už vtedy by požiadali o nasadenie ITP,” uviedol policajný prezident. Na otázku, ako často sa ITP prostriedky používajú pri pytliactve, Mikulec odpovedal, že tak často, ako pri iných environmentálnych činoch.

Na polícii už identifikovali skupinu ľudí, ktorí mohli vyniesť medializované nahrávky z poľovníckej chaty, na ktorých sú aj predstavitelia opozície, informoval predseda parlamentného brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa (OĽaNO). Dočasný policajný prezident Štefan Hamran doplnil, že daní policajti absolvujú test pravdovravnosti. Ich konanie prešetrí aj Úrad inšpekčnej služby. Ako zdôraznil Krúpa, úniky zo spisov majú nielen politický, ale aj trestnoprávny dosah. "Ministerstvo vnútra v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom pracujú na nových opatreniach, ktoré by mali obmedziť únik takýchto informácií," informoval.

Vyšetrenie na polygrafe vyšetrovateľky Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Diany Santusovej ešte nie je uzavreté, informoval Mikulec. Minister vnútra potvrdil, že Santusová bola prvá policajtka, ktorá išla na detektor lži. Zároveň zdôraznil, že to nie je štandardné.

Juraj Krúpa informoval aj o tom, že sa opýtal listom šéfa parlamentu Borisa Kollára, ako má postupovať proti Marianovi Kotlebovi, ktorý odmieta nosiť rúško. Podľa vyjadrenia Krúpu sa v takomto prípade môže len prerušiť výbor, znovu ho zvolať a potom Kotlebu nahlásiť na Úrad verejného zdravia.

V súvislosti s postupom policajtov proti invalidné,i dôchodcovi v Prievidzi Krúpa uviedol, že ide o osobu, ktorá je vyšetrovaná v 17 priestupkoch. "Ide o známeho provokatéra bez ohľadu na to, že je to dôchodca a invalid," konštatoval Krúpa. Podľa jeho slov sa vo výbore zhodli, že proti tejto osobe použité donucovacie prostriedky boli v súlade so zákonom.