Kreslo ministra vnútra Romana Mikulca (50) z OĽaNO sa otriasa v základoch. Pre podozrivé zmluvy s firmami, ktoré sa majú starať o utečencov, ho chce odvolať opozícia. Svoje konanie sa včera pokúšal obhájiť, no odborníci mu odkazujú – je načase skončiť!

Roman Mikulec čelí od začiatku utečeneckej krízy ostrej kritike pre nezvládnutie situácie. Problém ratovali mestá, obce a dobrovoľníci, ktorí na úkor vlastného času, peňazí a na pokraji síl pomáhali prevažne matkám a malým deťom zachraňujúcim si životy. Ministerstvo vnútra s organizovaním pomoci začalo neskôr, či správnym spôsobom, je pre mnohých otázne.

Na pretrase sú hneď štyri firmy, ktoré za finančnú odmenu pomáhajú s utečeneckou krízou a doteraz nebolo jasné, prečo boli vybraté práve ony. „Potrebovali sme postaviť veľkokapacitné centrum. Z piatka na pondelok. Na krízovom štábe bol aj dobrovoľník Július Slovák, ktorý navrhol Dustream production,“ povedal Roman Mikulec s tým, že firma súhlasila, a preto s ňou podpísali rámcovú zmluvu za 2,5 milióna eur.

Mikulcov príbeh potvrdil aj Slovák. Jeho firma GD Identity však robila za desiatky tisíc eur ozvučenie pre OĽaNO počas volebnej noci a sám Slovák odporúčal voliť Eduarda Hegera (45). Zaujímavosťou je, že Dustream production si na práce pre utečencov najal na pomoc práve GD Identity. „Slovákova firma poskytla koordinátorov za 2-tisíc eur. Ak má byť toto problém, zaplatím ich zo svojich,“ povedal Mikulec s tým, že štát už nemá personálne kapacity. Spolumajiteľ Dustream production Pavol Kubán uviedol, že do prác išli s dobrým úmyslom, lebo od začiatku utečeneckej krízy sa snažili pomáhať rôznym organizáciám: „Oslovil ma Slovák a my sme to zobrali ako pomoc štátu a utečencom. Ak nám vznikne zisk, tak ho dáme dobrovoľníkom. Uvažujeme však, že od zmluvy aj odstúpime.“

Šéf Hlasu Peter Pellegrini (46) vyjadril názor, že ide o typické výhovorky po prepuknutí vlny kritiky. Heger by mal podľa neho povedať, že ministra vnútra odvolá a zmluva sa zruší: „Mal to tam riešiť štát, ale zlyhal. A potom urobili kšeft s firmou, ktorá má blízko k OĽaNO a Hegerovi.“ Pellegriniho stranícka kolegyňa Denisa Saková (45) je podobného názoru: „Šéf tej firmy povedal, že prišli manažovať a riešiť situáciu. Ak minister hovorí, že nemá kapacity, tak to len zvyšuje jeho neschopnosť.“

