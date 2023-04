Z výsledkov minuloročnej kontroly NBÚ na ministerstve vyplýva, že Mikulec opakovane neoprávnene manipuloval s utajovanými informáciami. Zákon mal porušiť 29-krát a dostal sa k utajovaným informáciám, ktoré sa týkajú NATO alebo Európskej únie.

Mikulec tvrdí, že na tento účel nepotreboval previerku. Odmieta, že by o ňu nepožiadal preto, lebo sa bál, že by ju nedostal. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.

"Naša argumentácia je jasná," podčiarkol Mikulec. Potvrdilo to podľa jeho slov Ministerstvo spravodlivosti SR aj legislatívci jeho rezortu. "Podľa zákona som osoba s osobitným postavením a nepotrebujem mať vykonanú previerku," uviedol. Tvrdí, že to vyplýva aj z konštatovania Národného bezpečnostného úradu po konzultácii s úradníkom NATO. Odvoláva sa na vyjadrenie na hlavičkovom papieri úradu.

Nezaradený poslanec Národnej rady SR a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini to vidí inak. "Minister previerku nemusí mať, lebo je zo zákona oprávnený dostávať aj tajné informácie, ale len tie slovenské, nie z EÚ a NATO," podčiarkol. Zopakoval, že exministerka vnútra Denisa Saková, ktorá pôsobí v jeho strane, takúto previerku nemala, preto sa s takýmito dokumentmi NATO a EÚ neoboznamovala. Mikulec tento argument spochybňuje. Tvrdí, že aj exministerka sa musela stretnúť s podobnými dokumentmi na samitoch a rokovaniach v rámci Únie. Podotkol, že často sa týkajú napríklad migrácie a ďalších otázok, s ktorými sa minister vnútra stretáva.

Pokiaľ sa dočasne poverený minister vnútra Mikulec oboznamoval s dokumentmi NATO a EÚ, mal mať certifikát o absolvovaní previerky - povedal to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 podpredseda parlamentu Peter Pčolinský (Sme rodina).

Pčolinský podotkol, že o prípadnom odobratí Mikulcovho ministerského poverenia alebo o vymenovaní úradníckej vlády rozhodne prezidentka SR Zuzana Čaputová. "Predpokladám, že ešte pred Veľkou nocou pani prezidentka urobí nejaké rozhodnutie," povedal.

Pokiaľ Mikulec zneužil svoje právomoci, je to podľa poslankyne parlamentu Jany Bittó Cigánikovej (SaS) vážny problém. Ak by mala prezidentka ambíciu dať poverenie viacerým novým ministrom, je podľa nej logickým krokom úradnícka vláda. "Viem si predstaviť, že SaS takéto rozhodnutie podporí," zdôraznila.

Nezaradený poslanec a podpredseda strany Demokrati Miroslav Kollár si myslí, že prípadné vymenovanie úradníckej vlády by prinieslo v súčasnosti "viac chaosu ako pokoja". Problém vidí momentálne skôr v parlamente, nie vo vláde. "Úradnícka vláda nevyrieši legislatívny chaos. Ten bude v parlamente minimálne do prázdnin pokračovať," podotkol. Ak sa minister Mikulec dopustil porušenia zákona, mal by za to niesť podľa slov poslancov zodpovednosť.

V oblasti politickej budúcnosti Mikulec predpokladá, že bude na volebnej kandidátke OĽANO. Na konštatovanie, že Demokrati a OĽANO by do predvolebnej koalície nešli, reagoval, že nič nie je nemožné. Pellegrini si myslí, že práve toto je plán od začiatku.

