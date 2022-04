Prilepený k ministerskej stoličke? Šéf rezortu vnútra Roman Mikulec (50) láme rekordy v počte pokusov o odvolávanie. Doposiaľ všetky hlasovania vydržal, no už teraz sa na neho valí ďalšia kauza! Podrží ho koalícia aj tentoraz?

Ako sme vás včera informovali, podľa zistení týždenníka PLUS 7 DNÍ viedol minister vnútra pravidelnú debatu s dnes už zosnulým exprezidentom Policajného zboru Milanom Lučanským cez aplikáciu WhattsApp. V nej sa mal pýtať na viaceré informácie zo živých spisov a všetko nasvedčuje tomu, že mu Lučanský nejaké spisy aj osobne priniesol. Štipľavý odkaz politológa Mikulcovi nájdete v galérii!

V súvislosti so stredajším obvinením Roberta Fica a Roberta Kaliňáka, predseda Smeru-SD v každom prípade vyhlásil, že je strana okamžite pripravená pristúpiť k ďalšiemu odvolávaniu ministra Mikulca, ktorý má v ich kauze podľa neho prsty. Ďalšie preto, lebo doposiaľ čelil už trom pokusom.

ZMARENÝ ZÁSAH

Prvá veľká kauza sa prevalila v lete 2021. Zásah Úradu inšpekčnej služby proti trojici obvinených z krivej výpovede – Petrovi Petrovovi, Matejovi Zemanovi a Csabovi Dömötörovi, sa vtedy skončil poriadnym fiaskom. Akcia jednotky zo Sobraniec bola prerušená tesne predtým, ako by sa podarilo zadržať všetkých obvinených. Zasiahnuť do neho totiž mal vtedajší policajný prezident Peter Kovařík, ktorý akciu na istý čas pozastavil. Policajtom ostalo len nečinne sa prizerať, ako Zeman alias Zemák vo svojom Mitsubishi Pajero uniká okolo nich. Keď Kovařík akciu o desiatky minút neskôr obnovil, Zeman bol už dávno preč na ceste do Chorvátska, kde požiadal o politický azyl.

Krajská prokuratúra v Bratislave neskôr obvinila Kovaříka zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti, po ktorom odstúpil z funkcie policajného prezidenta. Pokyn na prerušenie spomínaného zásahu však mal dať práve Mikulec.

Týždenník PLUS 7 DNÍ následne zistil, že Mikulec mal pravidelne navštevovať bytový dom na bratislavských Kramároch, v ktorom Zeman býval. Minister s ním mal preberať koordinovanie výpovedí. Zeman alias Zemák je podľa šéfa Smeru jedným z udavačov, ktorí si vymýšľajú svedecké výpovede. Odvolanie šéfa rezortu vnútra pre situáciu v polícii a kontaktom s členom skupiny takáčovcov sa vtedy posunulo na september a minister ho úspešne zvládol. Mikulec vtedy uviedol, že Zemana nepozná a nikdy sa s ním nestretol. Tiež odmietol, že by vydal pokyn na prerušenie spomínaného zásahu.

