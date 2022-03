Rezort vnútra čelí obvineniam, že podpísalo zmluvy so súkromnými firmami bez verejného obstarávania. Ide o rámcovú dohodu v hodnote 1,6 milióna eur uzavretú s firmou Globalgastro plus, s. r. o., ktorá má zabezpečovať stravu pre ukrajinských utečencov. Firma je pritom vraj roky v mínuse a má slabé obraty. Následne ministerstvo rovnakým spôsobom vybralo na manažovanie utečeneckej krízy firmu Dustream production, s. r. o., s ktorou uzavrelo zmluvu v hodnote 2,5 milióna eur.

Pochybnosti vyvolalo, že ide o agentúru, ktorá doteraz organizovala len koncerty a slávnostné podujatia. Podľa zmluvy však bude mať za úlohu komplexný manažment procesu evidencie, transportu a starostlivosti o utečencov. Na štátnej zákazke prostredníctvom firmy Dustream production sa podieľa aj spoločnosť GD Identity, ktorá mala už v minulosti spolupracovať s OĽaNO, konkrétne išlo o ozvučovanie mestskej športovej haly v Trnave počas volebnej noci.

Mikulec na minulotýždňovej tlačovej konferencii v Michalovciach odôvodnil svoje kroky tým, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu zákon umožňuje použiť priame rokovacie konanie. „V súlade s § 81 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní, pokiaľ je splnená podmienka, že zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením, tak sa môže použiť priame rokovacie konanie,“ vysvetľoval minister vnútra.

Vzniknuté skutočnosti sú podľa predstaviteľov opozície dostatočne závažné na to, aby Mikulec vo funkcii skončil. „Sú to napriamo zákazky, bez akéhokoľvek výberového konania, vyhadzovanie peňazí do luftu,“ kritizoval sporné zmluvy ministerstva vnútra predseda Smeru-SD Robert Fico. „Je to neschopný minister, je to stranícky kšeft a hrubé zneužívanie mimoriadnej situácie,“ dodal. Súhlasí s ním aj bývalý „parťák" zo strany, dnes predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini. „Je neprípustné, aby po takomto škandále a ďalších zlyhaniach, ktoré tento človek už preukázal, aby mohol zostať na stoličke ministra vnútra,“ konštatoval.