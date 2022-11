Instagram je medzi našimi politikmi populárnym nástrojom na to, aby umožnil svojim sledovateľom položiť im otázky, ktoré sa bežne nemajú príležitosť spýtať. Ľudí veľmi zaujímali rôzne pohľady na politickú situáciu na Slovensku, ale aj to, čo bude Cigániková robiť po ukončení jej politického pôsobenia.

Na otázku, či sa po voľbách strana Sloboda a solidarita spojí s Progresívnym Slovenskom, odpovedala: „S PS máme veľa spoločného, ale aj dačo rozdielne. Zároveň musia v PS mnohí ľudia pochopiť, že v koalícii sa hľadajú kompromisy. Trochu sa obávam, že to ešte len musia zistiť. Uvidíme, ako sa im bude dariť v komunálnej politike."

Ďalšieho užívateľa sociálnej siete zaujímalo, v čom je Hlas-SD iný ako Smer-SD? „Neviem a popravde ma to ani nezaujíma. Mojím cieľom je, aby ľudia vedeli, že SaS je iná od ostatných, a to v tom najlepšom zmysle. Že sme jediná ozajstná pravicová liberálna strana, ktorá chce menej zásahov štátu do životov ľudí a nižšie dane.“ Na tip, či by si Pellegrini po voľbách vybral do koalície SaS, odpovedala: „Ak si môžem vybrať, tak jednofarebnú vládu SaS.“

Poslankyne sa pýtali aj na to, či je rozhodnutá podať na Igora Matoviča trestné oznámenie, ako sľúbila v televíznej diskusnej relácii: „Trestné oznámenie mám už dávno napísané, lebo to nie je prvýkrát, čo ma Matovič bez dôkazov z niečoho obviňoval. Vtedy som ho ale nepodala, lebo sme boli v koalícii a Edo Heger ma ukecal, že sa s Igorom porozpráva a ten zmení rétoriku. No nezmenil. Na 99 percent podám, ale musím ho aktualizovať."

Súčasného ministra financií spomenula aj v ďalšej otázke: „Igor je expert v tom, že sa nemusí kašľať s realitou, so súvislosťami a podobne. Nakladá na Pentu, snaží sa zničiť systém viacerých poisťovní a sám je poistenec súkromnej. To nevymyslíš.“

Cigániková sa vyjadrila aj k jednej z už takmer parlamentných tradícii, a to odvolávaniu ministra vnútra z funkcie. „Mikulec spravil ako minister strašne málo. Žiadnu krízu nevyriešil. Ak je jediným jeho dôvodom zotrvania vo funkcii to, že nezasahuje do vyšetrovaní, tak to zvládne aj fikus v kvetináči...“ napísala.

Na pripomienku, že by mala kandidovať na post prezidentky Slovenskej republiky odpovedala iba emotikonmi symbolizujúcimi silný smiech. Čo ale bude robiť, ak nebude pôsobiť v politike? Podľa jej vlastných chce hlavne podnikať: "Rozbehla som sieť súkromných jaslí a tie stále bežia vďaka úžasným ľuďom, ktorých mám okolo seba. Určite by som ale aj chcela zostať v spojení so zdravotníctvom.“ Poslankyňa je totiž známa tým, že si robí vysokú školu.

Tiež sa nevyhla otázke, za koľkých politikov by dala ruku do ohňa: "V prvom rade za seba. V druhom rade za ľudí z SaS a v treťom rade nedám, lebo nie som zodpovedná za to, čo robia iní.“ Tiež ju veľmi mrzí, kam dospela politika na Slovensku. „Už ani relácie nie sú o tom, kto má aké argumenty a riešenia a aké sú dôsledky politík, ale o tom, kto ako niekomu naložil," dodala na záver.

Prečítajte si tiež: