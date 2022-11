Súčasný šéf rezortu financií Igor Matovič sa snaží všetkých presvedčiť, aby sa schválil štátny rozpočet, ktorým sa Slovensko vyhne rozpočtovému provizóriu. SaS rozpočet ale odmieta s tým, že z neho nie je známe, kde chce dať šéf OĽANO niektoré milióny eur. Nepozdávajú sa im ani ďalšie možné "Matovičove atómovky". Šéf SaS Richard Sulík dokonca hovorí, že sa dá existovať aj v provizóriu, lebo sa vraj aspoň ušetrí. „Dávam za pravdu Matovičovi. Rozpočtové provizórium bude problém,“ povedal Mikloš.

Exminister financií sa domnieva, že štát by mal v rozpočtovom provizóriu v krízovom roku 2023 ktorý nás čaká, obrovský problém: „To by malo vážne následky. Aj keď som prívrženec šetrenia, so Sulíkom nesúhlasím. Šetriť treba, keď je dobre, ale to sme my nerobili kvôli nezodpovedným vládam Smeru.“ Podľa Mikloša by sa provizórium dotklo valorizácie platov a kompenzácií v energetickej kríze: „Ak by nebola kríza a inflácia, tak by to nebol žiadny zásadný problém (fungovanie v provizóriu, poznámka redakcie).“

Mikloš sa pozrel aj na jeden z dôvodov SaS, prečo odmietajú podporiť rozpočet. Podľa neho sú totiž Matovičove atómovky taktiež problém: „Ako tá posledná s bločkami. Atómovky sú škodlivé, ale provizórium by bolo viac. Rozpočtové provizórium by ani nebránilo atómovkam, lebo nehovorí, kam máme dať peniaze.“ Mikloš zároveň podotkol, že ak nebude schválený rozpočet tento týždeň, môže tak parlament urobiť kedykoľvek. Napríklad aj v januári, alebo februári budúceho roka. Od momentu kedy bude rozpočet schválený, prestáva platiť provizórium.

Podľa exministra financií sú veľmi dôležité aj výdavkové limity. Už v roku 2012 ich mal vraj podľa dohody navrhnúť Smer, no nespravil to: „Mali by sme prebytkové rozpočty, nie stratové.“ Ani súčasná vláda sa k výdavkovým limitom vraj nehrnie, aby mohli míňať peniaze aj na nie práve najpotrebnejšie rozdávanie peňazí: „Výdavkové limity by brzdili populizmus.“