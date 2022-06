Pri pohľade na podpredsedníčku Hlasu-SD Zuzanu Dolinkovú sa nedajú nevšimnúť jej krásne, husté a dokonale vytočené mihalnice. Je priam neuveriteľné, že tak dramaticky natočené riasy sú prirodzené, a nie sú výsledkom umelého predĺženia či zahustenia mihalníc.

"Musím s úsmevom potvrdiť, že už som si tak nejako zvykla, že ak mi cudzí človek úvodom stretnutia položí otázku, väčšinou je to niečo v štýle: ,,Môžem sa Vás niečo spýtať?”. A moja automatická odpoveď znie: ,,Áno, sú to moje prirodzené mihalnice,” reagovala na našu otázku Zuzana Dolinková.

Dolinková uprednostňuje prirodzený vzhľad a líčenie. "Dlhé roky bolo celé moje líčenie založené na trojici – make-up, špirála, lesk a dosť," uviedla nám politička. Zdroj: archív Zuzana Dolinková

Po kom ste krásne riasy zdedili? - pýtali sme sa političky. "Moja mama má tiež pekné a dlhé mihalnice, tak myslím, že po nej, aj keď ona má farbu očí modrú. Ja mám hnedé oči, rovnako ako môj otec," povedala Dolinková. Nedá sa nevšimnúť, že aj dve deti političky - syn aj dcéra, zdedili krásne mihalnice po mamine. "Áno, obe moje deti majú dlhé a husté mihalnice. Dokonca syn asi ešte hustejšie, dlhšie a tmavšie ako dcéra a paradoxne sa na to hnevá, keď mu niekto tento dar prírody pochváli, lebo vraj dlhé mihalnice majú len dievčatá," prezradila nám.

Dlhé mihalnice pútajú pozornosť a zdôraznia krásu očí, no politička podotkla, že z vysokoškolských čias si pamätá aj nepríjemnú negatívnu skúsenosť spojenú s ich dĺžkou. "Počas ústneho skúšania po prvom semestri mi jeden pedagóg povedal, že ak si myslím, že mi na urobenie skúšky, na ktorú som sa poctivo pripravovala, stačí, že si namaľujem mihalnice, tak som na omyle," prezradila Dolinková. "Bola to skúška hneď po absolvovaní prvého semestra štúdia a táto poznámka vo mne zarezonovala tak, že až do urobenia poslednej štátnice som si na žiadnu ďalšiu skúšku už mihalnice viac nemaľovala," zdôverila sa nášmu denníku známa tvár Hlasu.

