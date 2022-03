Premiér verejnosť informoval, že Slovensko ponúklo Bratislavu ako mesto na mierové rokovania. „Takúto možnosť ponúkol predsedovi vlády Ukrajiny Denysovi Šmyhalovi,“ informovala Hegerova hovorkyňa Ľubica Janíková s tým, že premiér tak reagoval na vystúpenie prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského, ktorý označil Bratislavu za jedno z možných miest na mierové rokovanie.

Hneď sa však vyskytli otázniky, ako by Slovensko zariadilo bezpečnosť pri rokovaní v takej vyhrotenej situácii. Bezpečnostný analytik Juraj Zábojník, ktorý bol v minulosti riaditeľom Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií a staral sa aj o ochranu pápeža Jána Pavla II, v tom problém nevidí: „Dá sa to zvládnuť naprojektovať a aj garantovať bezpečnosť obom delegáciám.“ Odborník si dokonca veľmi želá, aby sa takéto stretnutie uskutočnilo na Slovensku: „Boli by sme významným prvkom v najťažšom konflikte od 2. svetovej vojny.“

Zábojník sa však domnieva, že otáznik visí nad tým, či na to pristúpia oba znepriatelené štáty: „Neviem, či to budú akceptovať obe strany. Nedá sa odhadnúť, ako to Putin vyhodnotí.“ Bezpečnostný analytik a politológ Ivo Samson je ešte skeptickejší, aj keď Hegerov nápad urobiť z našej krajiny výkladnú skriňu mieru považuje za dobrý: „Slovensko nie je rovnocenný partner pre Rusko. Ideálne by bolo Švajčiarsko, ktoré je neutrálne, alebo nejaká iná krajina nezaangažovaná v konflikte. Slovensko v ňom už angažované je. Ruskí vyjednávači by sa tu necítili ako na priateľskej pôde.“

