Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (66) si poriadne zavaril. Po tom, čo koncom mája podal demisiu, si to včera prekvapivo rozmyslel a stiahol ju späť. To však už bolo pre prezidentku Zuzanu Čaputovú (47) a premiéra Eduarda Hegera (45) neskoro, keďže sa medzičasom dohodli na mene nového ministra. Dnes si na Mičovského stoličku zasadne Samuel Vlčan, ktorý doposiaľ zastával na ministerstve funkciu štátneho tajomníka.

Mal to byť veľký comeback, napokon je z toho obyčajná fraška. Po tom, čo 31. mája Ján Mičovský oznámil, že pre zadržanie jeho nominantky, generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu (SPF) Gabriely Bartošovej, končí vo funkcii ministra, sa začalo unáhlene riešiť, kto bude jeho nástupcom. Včera ráno sa dosluhujúci šéf rezortu postavil opäť pred médiá a verejnosť a povedal, že svoju demisiu sťahuje. Dôvodom jeho prehodnotenia názoru má byť množstvo podporných hlasov zo samotného rezortu s výzvou, aby neutekal z boja. Žiaľ, napokon sa z neho bude musieť tak či tak porúčať.

Na snímke minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Ján Mičovský (OĽaNO) počas brífingu s novinármi, na ktorej ohlásil svoju demisiu z postu ministra pôdohospodárstva 25. mája 2021 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann Zdroj: Martin Baumann



Práve v deň, keď sa Mičovský rozhodol pre návrat, totiž sedel premiér Heger s prezidentkou Čaputovou na stretnutí, kde spoločne dohodli meno nového nástupcu za Jána Mičovského. „Keďže Ján Mičovský svoju demisiu už doručil do Kancelárie prezidenta SR a Ústava SR nepozná úkon jej späťvzatia, prezidentka sa rozhodla demisiu ministra prijať," vysvetlil hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Zaujímavé je, že o tomto kroku Mičovský na rannej tlačovke akoby nevedel, hoci tvrdil, že Hegera o tom informoval. Vzájomnú komunikáciu priznal aj premiér, no obsah ich rozhovoru komentovať nechcel. Za dôležité považuje to, že bude vymenovaný nový minister, súčasný štátny tajomník Samuel Vlčan. Mičovského vyhlásenie o späťvzatí demisie považuje premiér za symbolické gesto. Predpokladá, že to chcel urobiť ako poďakovanie a vyjadrenie, že oblasti svojho pôsobenia chce ostať verný. Heger podčiarkol, že na to bude mať Mičovský priestor v Národnej rade.



Politologička Darina Malová to komentovala poriadne ostro. „Rozhodnutie ministra pôdohospodárstva stiahnuť demisiu nesie jasný rukopis hnutia OĽaNO a ich komunikačných manažérov vyvliecť sa z rozhodnutia,“ uviedla. Jej kolega Tomáš Koziak hovorí o fraške.