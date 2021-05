Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (66) podáva demisiu! Spravil tak v nadväznosti na nedávne zatknutie bývalej šéfky Slovenského pozemkového fondu (SPF) Gabriely Bartošovej. Počas tlačovej konferencie vysvetlil aj ďalšie dôvody – napríklad to, prečo ju vymenoval do funkcie.

NAKA zadržala minulý týždeň osem osôb, ktoré sú okrem korupcie obvinené aj z podporovania zločineckej skupiny a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Bývalá šéfka Bartošová zo svojho miesta rezignovala, jej kroky nasledoval aj minister. „Je tu taká situácia, že som nominoval človeka, ktorý pravdepodobne zlyhal. Odborník sa nájde, ale okrem odbornosti treba aj človeka, ktorý je morálne spôsobilý," povedal Mičovský novinárom.

Bartošovú však do funkcie nominoval sám Mičovský, takže zodpovednosť je čisto na ňom. „Nemal som vhodného človeka, ktorý by povedal, že pani Bartošová nie je kvalitný človek. Ale do životopisu si nenapísala jeden moment," povedal Mičovský a doplnil, že exšéfka SPF mala svoj osobný príbeh z minulosti s mafiánom Milošom Kaštanom, blízkym spolupracovníkom Mikuláša Černáka. Vzťah Bartošovej s Kaštanom bol podľa ministra čisto osobný a nezasahoval do práce.

Už v minulosti Bartošová pôsobila na SPF Gabriela Bartošová, exšéfka SPF, už v minulosti pôsobila na pozemkovom fonde ako riaditeľka odboru prevodu a nájmu a niekoľko rokov pracovala pod bývalou riaditeľkou Adrianou Šklíbovou. Tá tiež skončila v putách. Bartošovej oddelenie dalo v minulosti súhlas na neštandardne dlhý prenájom pozemku aj bývalej členke Smeru-SD Ľubici Roškovej, ktorú prezývali aj grófka. Tá bola neskôr obvinená z podvodu a pôdu vrátila štátu. Okrem toho Bartošovej oddelenie podpísalo aj zmluvu s Patrikom Šuchtom, spolupracovníkom Roškovej. Jeho firma sa dostala k obrovským hektárom pôdy so zmluvou na 25 rokov. Keď sa škandál s agrodotáciami prevalil, Šuchta sa odmietol pozemkov vzdať a doteraz sa s SPF o ne súdi.

Či bol hlavným dôvodom jeho odchodu z ministerského kresla veľký prešľap šéfky SPF, presne nepovedal. Minister je však už dlhšie kritizovaný zo strany opozičných, ale aj koaličných poslancov za vedenie agrorezortu. Počas jeho šéfovania mu totiž bolo vyčítaných viacero krokov, ktoré rozvírili vlnu kritiky.

Jedným z nich bolo aj vymenovanie generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jaroslava Jánoša. V apríli naňho Mičovského upozorňoval nezaradený poslanec zo strany Hlas-SD Róbert Puci. Práve Jánoš mal byť v konflikte záujmov, keďže jeho firma mala byť poberateľom poľnohospodárskych podpôr z PPA. Jeho firmu tiež pokutovali za neoprávnené čerpanie dotácií. Zároveň mala zavádzať, keďže žiadala podporu na 11-násobne väčší pozemok, ako bol v skutočnosti. Na to neskôr PPA prišla. Puci upozorňoval, že súčasný riaditeľ pokutu vo výške viac ako 30-tisíc eur nezaplatil a z pozície riaditeľa sa ju pokúsi zrušiť.

Na snímke minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Ján Mičovský (OĽaNO) počas brífingu s novinármi na ktorej ohlásil svoju demisiu z postu ministra pôdohospodárstva. Zdroj: Martin Baumann

Pochybné vymenovania sa však u Mičovského neskončili. Okrem PPA a SPF mal minister zavádzať pri výberovom konaní Mariána Bullu na post výkonného riaditeľa PPA. Marián Bulla je pritom brat Ľubomíra Bullu, ktorý spolu s ministrom stál za farmárskymi protestami v roku 2019. Mičovský ako zástupca lesníkov, Bulla ako zástupca geodetov – tak sa podpísali aj pod list od občianskeho združenia Iniciatívy poľnohospodárov, ktorého boli súčasťou. Opozícia vtedy tvrdo kritizovala ministra, že do agrorezortu presadzuje tzv. „svojich ľudí“.

Najznámejšou kauzou bol minuloročný Dobytkár – korupčný škandál o prideľovaní dotácií cez PPA. Po tomto škandále dostala agentúra od šéfa rezortu pôdohospodárstva podmienečnú akreditáciu na vyplácanie dotácií – ak by prijala viacero opatrení na zlepšenie fungovania. Mičovský takýto krok urobil v tichosti a pod tlakom Európskej komisie (EK). Pre farmárov by to vtedy znamenalo, že ak by sa akreditácia neupravila do roka, nemal by im kto preplácať príspevky a pre niektorých by to bolo likvidačné.

Mičovský dokument nápravy PPA odmietol zverejniť a tvrdil, že situácia nie je kritická. Na to mali však úplne iný pohľad odborníci, ktorí sa zhodli, že je vážna. Kritizovali nečinnosť rezortu, ktorý začal konať až po tlaku EK, pričom mal informácie o zlom stave v agentúre už niekoľko mesiacov.

