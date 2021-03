Na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka mali v posledných dňoch poriadne veselo. Šrojta Hrdá, ktorá v rezorte zodpovedala za komunikáciu, mala prísť minulý týždeň v piatok do práce "pod parou". "Je to pravda a tento problém sa riešil," potvrdil pre Plus JEDEN DEŇ zdroj z prostredia ministerstva informáciu, o ktorej ako prvý informoval ereport.



Za ministerstvo už komunikuje Daniel Hrežík. Poverený je od dnešného dňa. "Fungovanie je zabezpečené. Ide sa normálne ďalej," povedal zdroj pre náš denník.

Šrojta Hrdá mala nafúkať priamo počas kontroly na ministerstve. Zaujímavosťou podľa portálu je to, že po pozitívnom výsledku mala chcieť krvnú skúšku v trnavskej nemocnici, ktorej šéfuje jej manžel. To sa však napokon nestalo. Už exhovorkyňa sa musela porúčať - dostala hodinovú výpoveď.

