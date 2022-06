Platnosť výstrahy je predbežne daná do utorkovej polnoci. Vietor môže na horách miestami dosiahnuť v nárazoch rýchlosť od 110 do 135 kilometrov za hodinu. Priemerná rýchlosť vetra môže byť až do 85 kilometrov za hodinu.

"Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," spresnili meteorológovia.