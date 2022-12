Meteorológovia očakávajú výraznejšie ochladenie: Koncom týždňa by mohlo snežiť aj v nížinách! ×

Koncom týždňa by mohlo snežiť aj v nížinách. V nedeľu (11. 12.) večer predpokladajú meteorológovia snehovú pokrývku už na väčšine nášho územia. V nížinách by však malo ísť zväčša len o pár centimetrov mokrého snehu a na východe by to malo byť čiastočne bez snehu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.