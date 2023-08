Dôležitú dopravnú spojnicu bolo nutné s okamžitou platnosťou uzavrieť po tom, čo kontrola odhalila závažné poruchy v statike mostného objektu. Hlohovčania a ďalší obyvatelia z priľahlých obcí museli na obchádzku šoférovať niekoľko kilometrov cez Sereď, alebo až cez Krajinský most v Piešťanoch. „Cez most sa nedostanú vodiči osobnej, ani nákladnej prepravy, chodci ani cyklisti. Havarijný stav definitívne potvrdila posledná diagnostika,“ informovali policajti z Trnavského kraja na svojom Facebooku, „polícia do času osadenia dočasného dopravného značenia využije na reguláciu a usmernenie vodičov policajné hliadky.“

Úplná uzávera nastala 30. marca minulého roku. Na rekonštrukciu viac ako 300 metrov dlhého mosta sa čakalo nekonečných 541 dní! Hlohovčanom strpčovali život najmä dlhé obchádzkové trasy. „Páni z mestského úradu! Zobuďte sa! V Seredi sú ženisti, nedalo sa vybaviť pontónový most?!“ zneli rozhorčené komentáre. „No bude to otrasné, lebo vraj na august je plánovaná oprava mosta cez Sereď. To nie je normálne! Čo to budeme obchádzať cez Žilinu?“

Napokon sa dočkali. Po viacnásobnom posunutí termínu dostavby mostu, bol slávnostne odovzdaný do užívania 3. augusta. Na oficiálnom ceremoniáli sa zúčastnili, okrem iných, aj viceprimátor mesta Hlohovec Miloslav Drgoň, či župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. „Most dlhý 343 metrov je úplne obnovený, bezpečný, má výrazne predĺženú životnosť a tiež je rozšírený o nové chodníky a cyklochodníky. Novým prvkom na moste je aj jeho osvetlenie,“ pochválilo sa vedenie mesta, „osvetlenie je tvorené 299 LED diódami, ktorých farbu je možné meniť.“ Práve nové dynamické osvetlenie mosta spustilo lavínu nenávistných komentárov na sociálnych sieťach.

Podaktorí vidia vo farbách nového mosta skrytý význam odkazujúci na podporu Ukrajiny. „HNUS. Prečo ste sem nedali aj foto vo farbách NÁŠHO SLOVENSKA? NÁŠHO HLOHOVCA? Ale len foto CUDZÍCH FARIEB?“ ozývalo sa v sekcii komentárov. „Ukrajinské farby vidím!“ písali ďalší. Nie všetci však uverili konšpiráciám o propagácii ukrajinských národných farieb. „Hlohovec mal v srdci ukrajinské farby ešte skôr ako to bolo cool,“ trefne poukázal na odkaz mestského erbu jeden z používateľov.

O tom, aké farby boli pre osvietenie mosta zvolené a čo majú symbolizovať, sa rozhovoril župan Viskupič: "Most bude svietiť vo farbách Trnavského samosprávneho kraja (na modro a žlto), vo farbách Slovenska (v bielom, modrom a červenom tóne) a Hlohovca (na bielo a modro)." Pre PLUS JEDEN DEŇ poskytol stanovisko aj primátor mesta Hlohovec Ivan Baranovič. Ten polarizujúce komentáre rázne odmieta. Dokončenie mosta vidí ako symbol spájania. „Za tento stav v spoločnosti, za obrovskú polarizáciu, sú zodpovední výhradne všetci politici, ktorí sedia v Národnej rade Slovenskej republiky, bez rozdielu. Aj v Hlohovci sme si túto polarizáciu zažili a som rád, že sa nám významným spôsobom darí ľudí spájať a nie rozdeľovať. A preto vnímam dokončenie mosta aj ako symbol spojenia nielen Hlohovca a našej mestskej časti Šulekova, ale aj ako spojenie všetkých Hlohovčanov,“ dodáva.

