Nový minister zdravotníctva je známy. Keď premiér Igor Matovič oznámil, že je pripravený odstúpiť, okrem iného to znamená aj vymenovanie novej vlády. Tá by podľa líderky strany Za ľudí Veroniky Remišovej mohla zasadnúť už túto stredu.

Do vymenovania zrekonštruovanej vlády je potrebné nájsť náhradu za niektorých ministrov. Jedným z prípadov je aj ministerstvo zdravotníctva. "O návrate Marka Krajčího do vedenia rezortu (zdravotníctva, pozn. red.) sa neuvažuje," informoval nás hovorca OĽaNO Peter Dojčan. Portál aktuality.sk prišiel s informáciou, kto by ho mohol viesť.

Rezort zdravotníctva v súčasnosti riadi minister dopravy Eduard Heger, je to však len dočasné riešenie. Novým ministrom zdravotníctva by podľa portálu mohol byť súčasný riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku Vladimír Lengvarský. Pôsobí zároveň aj ako generál a lekár. Začiatkom roku 2020 ho prezidentka Zuzana Čaputová povýšila do hodnosti brigádny generál.

Lengvarský má aj z minulosti skúsenosti s riadením - bol hlavný lekár Ozbrojených síl aj veliteľ Vojenského zdravotníctva. Do vedenia ružomberskej vojenskej nemocnice ho vymenoval minister obrany Jaroslav Naď.

Mohlo by vás zaujímať: