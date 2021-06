Politici, ale aj rôzne celebrity zvyknú počas Medzinárodného dňa detí zverejňovať svoje fotky z mladosti. Urobil tak aj bývalý predseda parlamentu Andrej Danko. Na svoje profily na sociálnych sieťach tak zverejnil fotografu z čias, keď bol tínedžerom a zrejme brázdil po diskotékach. Na čierobielej fotke so zakasanou košeľou v nohaviciach a bujarým účesom by ste ho určite nespoznali. Ako priznal, košeľu mal z Maďarska a nohavice šité doma. Bývalý šéf parlamentu sa nechal uniesť aj sentimentom. "Detstvo a dospievanie je najčistejším obdobím v živote človeka. Mal som to šťastie, že som ho prežil v malej dedine a meste, kde ľudia boli na seba v tej dobe ešte dobrí a milí. Často si prajem, aby sa ten pokoj a kľud medzi ľudí opäť vrátil," zaspomínal si šéf SNS. Ako ďalej napísal, podľa neho nie je nič dôležitejšie ako to, aby práve deti vo svojom vývoj netrpeli. Nezabudol pripojiť ani želanie. " Želám všetkým deťom na celom svete, aby nepoznali dospelácke zlo, aby kým vyrastú, sa svet dospelých opäť polepšil," poprial Danko.

