Zvýšiť ostražitosť pri návšteve lesa v tesnej blízkosti Banskej Štiavnice, a to v lokalitách Studený Vrch a Šobov, by mali v týchto dňoch všetci obyvatelia mesta i turisti. Mestské lesy Banská Štiavnica upozorňujú, že sa tam pohybuje medveď. Ako informujú na svojej internetovej stránke, v spomínaných lokalitách došlo v uplynulých dňoch k strhnutiu piatich kusov hovädzieho dobytka medveďom. "Mestské lesy riešia vzniknutú situáciu v spolupráci so štátnou ochranou prírody a zásahovým tímom, v ktorého kompetencii je uvedené problémy riešiť," informujú banskoštiavnickí lesníci.

