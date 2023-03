Matovič podľa neho využil možnosť, že návrh podal ešte pred neschválením svojho pôvodného návrhu v pléne. "Nie je to štandardné, ale je to legitímne," povedal Kollár novinárom s tým, že problematiku konzultoval s parlamentným legislatívnym a právnym odborom, ktoré mu to odobrili.

"Predtým bol podobný zákon, že mala byť nie finančná odmena, ale zľavy z poplatkov štátu. Toto je finančný bonus, ktorý by ľudia dostali do rúk. Je to úplne iná hmota a určite to zaradím," doplnil. Ak by sa v návrhu menila suma odmeny, bola by to podľa Kollára iná situácia.

Rokovací poriadok NR SR hovorí, že ak parlament návrh zákona neschválil, nový návrh zákona v tej istej veci možno podať najskôr o šesť mesiacov odo dňa neschválenia návrhu zákona.

Parlament v stredu odmietol návrh Matoviča o 500-eurovej odmene, ktorú predpokladala novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Ešte pred hlasovaním Matovič predložil rovnaký návrh. V tomto prípade by nemala platiť polročná prestávka, keďže novelu predložil ešte pred neschválením pôvodného návrhu.

Vo februári zároveň poslanci odmietli novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva, v ktorej sa navrhovala odmena za účasť vo voľbách vo forme zľavy desať percent z poplatkov štátu. Podľa Ondreja Dostála (SaS) išlo o návrh, ktorý sa týka rovnakej veci ako odmena 500 eur. Preto tvrdí, že by sa o návrhu nemalo rokovať, keďže od februára neuplynulo šesť mesiacov.