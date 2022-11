Odchod zvažoval celé mesiace. Riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze Štefan Kišš definitívne opúšťa ministerstvo financií a mieri do Progresívneho Slovenska. Šéf analytického útvaru, ktorého úlohou bola príprava podkladov pre investície nad milión eur, otvorene priznáva, že z práce bol frustrovaný. Pre denník Plus JEDEN DEŇ prezradil aj to, prečo sa napokon rozhodol odísť!

Kišš bude u progresívcov novým expertom strany na verejné financie. „Nechcem rezignovať na snahu pomáhať Slovensku. Preto som prijal ponuku predsedu PS Michala Šimečku a vstupujem do politiky," uviedol s tým, že pri práci často narážal na obmedzenia z politiky. Kiššovi momentálne plynie výpovedná lehota a z ministerstva by sa mal definitívne porúčať koncom roka.

Hoci si odborník Matovičovho rezortu pre ďalšie pôsobenie zvolil stranu, ktorá nepatrí k ministrovým „obľúbencom", svoju rezignáciu sa rozhodol oznámiť osobne aj priamo Igorovi Matovičovi. Ako to prebiehalo sa dočítate v galérii.

Ponuka od europoslanca a šéfa progresívcov Michala Šimečku prišla ešte počas leta. „Definitívne som sa rozhodol až v septembri. Premýšľal som teda zopár mesiacov, no myslím si, že je to prirodzené. Na ministerstve som pôsobil 17 rokov, teda v princípe celú svoju kariéru som bol profesionálnym úradníkom," vysvetľuje Kišš, ktorý sa vraj v poslednom období cítil frustrovaný. „Úradník môže pripraviť ten najlepší podklad, no keď ho politik odmietne alebo zrealizuje úplne zle, potom je vaša práca často zbytočná. Práve tieto obmedzenia sú pre mňa čoraz frustrujúcejšie," uzatvára Kišš, podľa ktorého si slovenská politika žiada odbornosť, slušnosť a návrat dôvery ľudí v štátne inštitúcie. „Politika by asi predsa len mala byť trochu väčšia nuda, ako je to dnes," dodal.

Štefan Kišš - riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP)

Šimečka počas tlačovej besedy označil Kišš za jedného z najuznávanejších ekonómov v krajine. „Spoločne budeme pracovať na tom, aby sme ľuďom vrátili dôveru v to, že politika sa dá robiť odborne, kompetentne a v prospech všetkých ľudí," povedal. Kišš pritom nie je jediný odborník, ktorý Útvar hodnoty za peniaze opúšťa. V lete sa s prácou pre ministerstvo definitívne rozlúčil aj analytik Tomáš Hellebrandt. „Absolútny nezáujem vedenia ministerstva o odborné stanoviská, prípadne aktívna snaha o zabránenie šírenia výsledkov mojej analytickej práce vo verejnom priestore vytvárajú pocit, ktorý je pre človeka s mojím mentálnym nastavením neznesiteľný. Pocit zbytočnosti," napísal v tom čase na sociálnej sieti.

