Tentokrát je to bolo vážne! Minister financií Igor Matovič (49) a minister hospodárstva Richard Sulík (54) si opäť nevedeli prísť na meno. Spor medzi nimi vyvolal návrh zákona, ktorým sa zdanil rozdiel v cenách medzi lacnejšou ruskou ropou a ropou typu Brent. Tentokrát obaja "kohúti" doslova zúrili!

Matovičov návrh narazil na zdanlivo neprekonateľnú bariéru Sulíkových liberálov, nakoľko samotný predseda SaS ešte pred včerajším rokovaním vlády zdôraznil, že jeho strana je zásadne proti akejkoľvek novej dani. "Tento návrh ministra financií sme nemohli doteraz vetovať, pretože sme sa o novej dani dozvedeli až z tlačovej besedy. Veto si však uplatníme, pretože táto daň s istotou povedie k vyšším cenám benzínu a nafty," uviedol.

VIDEO Richard Sulík: Ostrý odkaz pred rokovaním vlády

Zahanbiť sa nedal ani Igor Matovič, ktorý bývalému kamarátovi odpovedal poriadne ostro. "Tri strany tu bojujú za rodiny s deťmi a jedna strana kope za zbohatlíkov a v prípade Slovnaftu chce, aby sme dobrovoľne zaplatili 300 miliónov Maďarsku, lebo v maďarskom štátnom rozpočte je to asi lepšie ako v slovenskom. Tomu sa v našej ústave hovorí vlastizrada," uviedol pred rokovaním vlády.

Aj na základe týchto výrokov preto nikto nepredpokladal, že zasadnutie vládnych činiteľov skončí väčším úspechom. Prišiel však šok. Rafinéria Slovnaft by mala platiť mimoriadnu daň z cenovej výhody, ktorú jej prináša spracovanie ruskej ropy!

Tá je v posledných mesiacoch výrazne lacnejšia ako ropa typu Brent a štát túto výhodu nakoniec skutočne využije na dodatočný príjem do štátneho rozpočtu. Vláda návrh schválila a kabinet Eduarda Hegera (46) zároveň požiadal Národnú radu (NR) SR o zrýchlené legislatívne konanie. "Predkladaným návrhom dochádza k zavedeniu dane z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou," uviedlo ministerstvo financií v predkladacej správe k schválenému materiálu. Návrh zákona ráta s jeho účinnosťou od začiatku júna tohto roka a platnosť sa skončí decembrom 2024.

Analytik z inštitútu INESS, Martin Vlachynský na margo návrhov z Matovičovej dielne skonštatoval, že nápady, ktoré lietajú z večera do rána, sa bez analytických podkladov a alternatívnych scenárov hodnotia len veľmi ťažko. "Zavedenie dane na ruskú ropu je jednou z alternatívnych možností, ako motivovať odberateľov hľadať alternatívne zdroje a zároveň ekonomicky zasiahnuť Ruskú federáciu bez úplného zastavenia dodávok do Európy. Pretože tá by musela ponúknuť ďalšie zľavy, aby si udržala konkurencieschopnosť svojej ropy," vysvetľuje s tým, že v tomto prípade existuje niekoľko dôležitých "ale". Vlachynský sa pýta, aký zmysel má zavádzať takúto daň nekoordinovane, na úrovni jednej rafinérie.

Martin Vlachynský Zdroj: archív

"Neohrozí táto daň veľké investície do technológií, ktoré "uralské" rafinérie skôr či neskôr budú musieť vykonať? Bude daň reagovať na zmeny na trhu?" kladie si otázky analytik. "Marža sa môže zmeniť z mesiaca na mesiac, podľa vývoja na trhu s ropou. Zmení sa hneď aj daň? A kľúčová otázka - ako budú využité tieto dodatočné rozpočtové príjmy? Ak budú okamžite vyplytvané na nejaké nové kolotočovné, tak sa tejto dane už nikdy nezbavíme. Bohužiaľ, na Slovensku máme veľa príkladov, kedy sa dočasná "krízová" daň zmenila na daň trvalú (zvýšená DPH, daň regulovaných odvetví, bankový odvod...)," pokračuje v kritike. Vlachynský uzatvára polemiku s tým, že "hlavný problém s touto daňou je, že nemá nič spoločné s vojnou, ani s energetickou transformáciou, je to len ďalší spôsob, ako získať peniaze na sociálne balíčky vlády."

NAJZAUJÍMAVEJŠIE FOTKY ZO ŽIVOTOV MATOVIČA A SULÍKA NÁJDETE V GALÉRII