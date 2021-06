Aktuálny minister financií Igor Matovič (48) sľúbil na začiatku minulého mesiaca, že predstaví daňovo-odvodovú reformu. Tá mala byť hotová do dvoch týždňov. Do dnešného dňa sa tak však neudialo a z politických kruhov sa ozýva ostrá kritika. Minister hospodárstva Richard Sulík dokonca pripúšťa odchod z koalície.

Po tom, čo Igor Matovič prevzal rezort financií, počulo Slovensko zatiaľ len o troch pilieroch, na ktorých by jeho reforma mala stáť: férové dane, jedna daň a jeden odvod. Ako bonus bol sľúbený mesačný príspevok od štátu na dieťa vo výške 200 eur. Začiatkom mája garantoval, že do dvoch týždňov bude celá reforma hotová. Prešiel takmer mesiac a stále ju nepoznáme. „Slovensko nevyhnutne potrebuje poctivú daňovo-odvodovú reformu, ktorá bude prorodinná, ktorá dramaticky zjednoduší systém a ktorá zabezpečí, aby všetky subjekty platiace dane mali pocit, že je fér,“ povedal Matovič.

V princípe ide o zavedenie jednej dane a jedného odvodu pre živnostníkov, jednoosobových eseročiek a zamestnancov. Zvyšovať by sa mala aj DPH, a to až o 25 %. Toto číslo Matovič síce odmieta potvrdiť, zvyšovanie však naznačil na sociálnej sieti slovami: „To znamená, že na časť pokrytia nákladov by sme potrebovali, áno, zvýšiť DPH.“ SaS je proti akémukoľvek zvyšovaniu daní. V diskusnej relácii televízie JOJ Na hrane Sulík deklaroval, že so zvýšením dane z pridanej hodnoty súhlasiť nebude. „Radšej by sme opustili koalíciu, ak by toto bolo presadené. Toto budeme vetovať!“ vyhlásil minister.

Napriek sľúbeným dvom týždňom mal minister financií na programe iné veci než daňovú reformu. Témou bolo problematické navyšovanie rozpočtu, zvolávanie tlačoviek ako reakcia na Sulíkove vyjadrenia, zahraničná cesta do USA, účasť na odvolávaní dvoch ministrov či oslava vlastných narodenín. Do toho musel vysvetľovať, či a prečo sa stretával s kajúcnikmi Ľudovítom Makóom a Bernardom Slobodníkom. Opäť tak nebol čas venovať sa sľúbenej reforme.

Reforma prišla od strany Za ľudí

S daňovou reformou prišla nakoniec koaličná strana Za ľudí. Tá presadzuje, aby sa DPH pre právnické osoby znížila zo súčasných 21 % na 19 %, zároveň presadzuje jednotnú sadzbu dane pre firmy. Takéto plány avizoval odborník strany Za ľudí pre ekonomické témy a poradca ministra financií Tomáš Meravý. „Ide o to, že tieto návrhy predkladáme preto, aby sme mohli pomôcť oživiť ekonomiku, živnostníkov odbremeniť od vysokých daní a odvodov, a tým naštartovali vyšší ekonomický rast a rast životnej úrovne,” povedal pre Plus JEDEN DEŇ.

Dodal, že zásadným problémom pre Slovensko nie je len to, že počas pandémie ekonomicky trpelo, ale aj to, že za uplynulé štyri roky sme mali najpomalší ekonomický rast. „Tým aj pomalšie rastie životná úroveň. Ak by sa podarilo tieto veci, čo navrhujeme, presadiť, výsledkom by mohlo byť viac pracovných miest, investícií a vyšší rast platov,“ uviedol.

