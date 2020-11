Spolupracovala s kontroverzným prezidentským kandidátom! Najnovšie vyšlo najavo, že sympatická blondínka bola pred voľbou hlavy štátu členkou Harabinovho tímu. „VÍ-ŤAZ“, ako sám seba tituluje, je pritom známy svojimi ostrými názormi na spoločenské dianie. Pre Zuzanu to však nebola prekážka.

„Slušne sa opýtal, či by som nemohla občas dohliadnuť na jeho skupinu, súhlasila som a stala som sa tam jedným z moderátorov,”napísala na sociálnej sieti. Ponuka na spoluprácu mala prísť od jedného z členov tímu. Zuzana mala na starosti spravovanie statusov či komentárov od členov skupiny. S koncom prezidentských volieb sa skončilo aj jej angažovanie, aj keď si podľa vlastných slov Harabina váži. „Za jeho výnimočné právne vedomosti a preto, lebo ako jeden z mála je za priamu demokraciu,”objasnila a nezabudla štipľavo podotknúť, že kedysi malo takýto bod v programe aj OĽaNO, na čele ktorého stojí jej brat Igor.

Harabin pre denník Plus JEDEN DEŇ priznal, že Zuzanu registroval, no o jej príbuzenskom vzťahu s Matovičom netušil. „Veľmi ma teší, že ma podporovala v prezidentskej kampani. Svedčí to iba o tom, že sme z rovnakého názorového spektra, že ani v Matovičovej rodine nie sú všetci rovnakí a zrejme je tam tvrdé jadro, ktoré je takého zmýšľania a razenia ako ja.”Bývalý prezidentský kandidát doplnil, že oceňoval jej zanietenie. „Bola seriózna v tom smere, že bola skutočne akčná, pracovitá a sršalo z nej presvedčenie tých názorov, ktoré hlásam ja. Nebolo to takého situačného charakteru. Je vidieť, že to vychádza z jej zásad,”povedal Harabin napriek tomu, že sa s Matovičovou sestrou osobne nestretol. „Ona nakoniec podporovala aj stranu Vlasť v parlamentných voľbách,”pochválil sa.

Politológ Radoslav Štefančík sa na situáciu nepozerá kriticky. „Treba si uvedomiť, že žijeme v demokratickej spoločnosti, kde každý, kto má 18 rokov, má právo voliť a byť volený. Nemyslím si, že je to niečo výnimočné. Pokiaľ je setra pána premiéra iného názoru a zamerania, v demokratickej spoločnosti by sa to malo rešpektovať. Nehovorím, že je to niečo bežné, no nie je to ani výnimočné,”povedal pre náš denník.

