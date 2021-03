Čo ich spája? Kým Matovič o svojej manželke s radosťou a často hovorí ako o svojej Pavlínke, verejnosť toho vie málo o manželke Hegera Lucii. Obe pritom majú spoločných viac vecí, než sa na prvý pohľad zdá.

Kým Matovič je so svojou polovičkou už dve desaťročia, minister financií slávil s manželkou Luciou koncom novembra 15. výročie svadby. "Milujem ťa Lucia Hegerová," napísal jej dojímavé vyznanie na sociálnej sieti, inokedy zverejnil archívne fotky z ich svadby. Matovič na druhej strane svoju manželku na verejnosti nenazve inak než "Pavlínka" a vyjadruje sa o nej len v dobrom. Počas volebnej noci jej dokonca sľúbil, že si na ňu každý mesiac vyhradí aspoň jeden víkend.

Pavlína Matovičová v sebe nezaprie podnikateľského ducha. Dokazuje to aj krok jej manžela, ku ktorému sa otvorene priznáva. Ešte pred vstupom do politiky na ňu totiž prepísal celý svoj majetok. "V roku 2006 som prepísal môj majetok na moju manželku a de facto aj na moje deti. Vtedy bola len Rebeka, Klárka bola ešte v nebíčku. Spravil som to preto, lebo som chcel aj takýmto spôsobom ukázať, že chcem byť aj týmto spôsobom celý život mojej manželke verný," povedal v predvolebnej debate Denníka N. Minulý rok v médiách zarezonovala napríklad kauza ohľadom jej investícií v spoločnosti Arca Capital.

Hegerova manželka Lucia tiež podnikateľká - predsa len je manželkou ministra financií. Pôsobí ako štatutárka vo firme MetaMorphis, jej majiteľom je samotný minister Heger. Obe ženy sú pritom aj vzorné matky - Pavlína Matovičová stratá o dve spoločné dcérky a Lucia Hegerová vychováva tri deti.