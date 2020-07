Sociálne siete sú pre súčasnú politiku nespochybniteľným prínosom. Politici si prostredníctvom onlinu vytvárajú obraz tak, ako chcú, aby ich vnímali ich voliči. Tieto parlamentné voľby do istej miery rozhodol aj "výtlak" na Facebooku, pričom dlhodobo bol nekorunovaným kráľom práve Igor Matovič.

Analýze dát pochádzajúcich z profilov politikov, ale aj strán a hnutí sa venuje Katedra komunikácie, ktorá každý týždeň zverejňuje rebríček najpopulárnejších politikov na sociálnej sieti. V súvislosti s kauzou diplomovej práce predsedu vlády Igora Matoviča sa pozreli na zmeny na jeho profile. Záver zrejme mnohých prekvapí.

"Vyzerá to tak, že časť fanúšikov z Matoviča už vytriezvela. V posledných týždňoch počet interakcií na jeho profile výrazne klesá a pozitívna vlna podpory, ktorá vznikla pred voľbami a počas korony, konštantne padá dole. Výrazne to nezachraňujú ani fotky z Bruselu a už vôbec nepodarené tlačovky na štýl Mečiara a Fica. Navyše je zjavné, že nie nepodstatná časť interakcií pod príspevkami je proti premiérovi negatívna..." vyjadril sa Gabriel Tóth z Katedry komunikácie.

Katedra komunikácie sleduje čísla zo všetkých facebookových stránok slovenských politikov (cez 130) a aj všetky stránky ministerstiev a politických strán. Kedykoľvek si tak viete pozrieť, ktorí politici sú aktuálne na Facebooku najobľúbenejší, či ktoré ministerstvo komunikuje najzaujímavejšie témy. Zdroj: Katedra Komunikácie

Pravdou je, že za svoje príspevky z Bruselu si premiér vyslúžil veľkú dávku kritiky. To, čo Igor Matovič v pléne Národnej rady označil za neformálnu diplomaciu, považujú odborníci za správanie akoby bol na výlete a nie dôležitom rokovaní. Zároveň sa v jeho komentároch čoraz častejšie objavujú nespokojné a negatívne komentáre. Doplatí líder vlády a hnutia OĽaNO na to, čo ho vynieslo do politických výšin?