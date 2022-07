Igor Matovič je v ostatných týždňoch najmä zo strany koaličného partnera SaS a zo strany opozície obviňovaný zo zlého spravovania financií.

Tentoraz si však mierne zavarila aj jeho polovička Pavlína Matovičová, ktorá v ostatnom čase púta pozornosť verejnosti a médií. A to napriek tvrdeniam ministra financií, že jeho manželka nie je „žienka, ktorá by sa rada ukazovala".

Naposledy zaujala výrokom na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorej odkázala, že „žena sa nemusí do všetkého miešať" a „niekedy je mlčanie zlatom".

To, do čoho sa Pavlína rozhodne mieša, je svet biznisu a financií, pretože je majiteľkou firmy s miliónovým majetkom. Spravovaniu rodinného podniku sa začala venovať potom, ako Igor Matovič vstúpil do politiky.

Ešte pred pätnástimi rokmi zrušil bezpodielové vlastníctvo a všetok majetok prepísal na svoju vernú ženu. Pavlína sa tak stala šéfkou celoslovenskej siete inzertných novín. Neskôr firmu predala českým podnikateľom a podľa odhadov sa suma predaja mohla pohybovať okolo 4 až 6 milión eur.

S biznisom však vtedy neskončila, práve naopak. Takmer okamžite po predaji si založila novú eseročku a začala v Trnave skupovať rôzne reality. Dnes vlastní napríklad Hotel Trnavan, po ktorom svoju novú firmu aj pomenovala. Okrem toho do portfólia nehnuteľností Matovičovej patrí opustená bývalá ubytovňa a historická budova v centre „malého Ríma".

Chátrajúce budovy sa vraj chystá firma zrekonštruovať a prerobiť na byty, avšak zrealizovať tento zámer sa zatiaľ nepodarilo. Otázne je, či sa tak vôbec niekedy stane.Z údajov o finančných výsledkoch firiem, ktoré zverejnil FinStat, vyplýva, že firma Matovičovej ženy od momentu vzniku nepriniesla do rodinného rozpočtu ani euro.

Minulý rok skončila so stratou vo výške 38-tisíc eur a celkový výsledok hospodárenia firmy za päť rokov je hlboko pod nulou, konkrétne mínus 166-tisíc eur.

Šéf OĽaNO pritom už dávnejšie tvrdí, že za finančný blahobyt Matovičovcov je zodpovedná najmä Pavlínka. Zdá sa, že výsledky firemného hospodárenia milovanej ženy mu neprekážajú.

„Jednoducho dôverujem mojej manželke, spravuje naše verejné či naše rodinné financie. Myslím si, že tak je to správne,“ povedal Matovič v relácii JOJ Na hrane pred pár týždňami.

Igor Matovič a jeho manželka Pavlína spolu bývajú v Trnave. Zdroj: Archív P. M., Archív NMH

Na margo toho je vhodné pripomenúť aj kauzu spred dvoch rokov, keď týždenník PLUS 7 DNÍ zverejnil, že Pavlína Matovičová investovala stovky tisíc eur do finančnej skupiny Arca Capital, ktorá neskôr skrachovala. Išlo pritom o rizikové, ale vysoko úročené investície do zmeniek.

Vtedajší premiér Matovič však svoju polovičku obhajoval. „Pravda je taká, že moja manželka nikdy nemala vložené jedno jediné euro vo firme Arca Capital," tvrdil. Neskôr priznal, že 600-tisíc eur má Pavlína uložených v Arca Investments, ktorá je majiteľom skrachovanej spoločnosti.

V súvislosti s hospodárením a podnikaním Pavlíny Matovičovej sme kontaktovali aj Igora Matoviča, na naše správy ale neodpovedal.