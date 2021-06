Expremiér Matovič zdieľa na sociálnej sieti mnoho momentov zo svojho života. A tentoraz si mohol vyrobiť poriadny „prúser“. Dôvodom bola kytica kvetov pre manželku Pavlínu. Diskutujúci sa do neho v komentároch pustili s tým, že tieto rastliny sú zákonom chránené.

Podľa diskutujúcich to mal byť zákonom chránený klinček lesklý. Riaditeľ TANAP-u Pavol Majko však tvrdí, že šlo o podobnú kvetinu – klinček slzičkový. „To, že to nie je chránená rastlina, však neznamená, že by sme mali trhať všetko, čo vidíme. Možno by sme sa mohli naučiť obdivovať prírodu, keď je živá,” hovorí pre denník Plus JEDEN DEŇ. To nakoniec potvrdil aj samotný minister. „Bol by som vcelku rád, ak by mudrlanti zbytočne neklamali o Klinčeku lesklom, ktorý rastie len od 1 000 m nadmorskej výšky,” napísal na sociálnej sieti.

Politológ Miroslav Řádek však správanie Igora Matoviča komentuje ako infantilné. “Igor Matovič je ako veľké dieťa. Nie len ako politik, ale ako človek. A deti majú rady aj kvetinky, starajú sa o ne a trhajú si ich a toto bola situácia, kde sa ukázala aj jeho infantilná povaha,” dodáva, že si užíva status verejne známej osoby a nepochopil, že správanie, ktoré ho dostalo pred voľbami do politiky mu teraz robí skôr škodu. “Ľudia čakajú, že bude riešiť povinnosti ministra financií a ako bude vyzerať daňová reforma. A to by mal aj robiť, viac hovoriť o politických povinnostiach než ukazovať súkromie,” uzavrel pre náš denník.

