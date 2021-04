Matovič zverejnil na sociálnej sieti záhadný status. Vystupuje v ňom proti novinárom, no tiež naznačil možný odchod z politiky.

"Vyhrali sme voľby, hoci nás neúnavne odpisovali a iných mali vopred vybratých. Pokazili sme im plán. Napriek najhoršej pandémii od prvej svetovej vojny, nedali nám ani tých povestných sto dní a od prvej chvíle začali svoje útoky a manipulácie. Štvali, burcovali ľudí, ale napriek tomu sme sa držali až tak, že sme boli nasledujúci polrok najlepší z celej Európy," zrekapituloval Matovič svoje úspechy.

Následne prišla jeseň a čísla pozitívnych začali rásť. Bývalý premiér prišiel s ideou celoplošného testovania. Ako uviedol, podľa štúdie z vedeckého časopisu - Science, z týždňa na týždeň sme znížili počet pozitívnych o 58%. Matovič dodal, že to všetko aj napriek "eminentnej snahe médií, opozície a bohužiaľ aj pani prezidentky."

"Následný hon proti mne a plošnému testovaniu nabudil nášho koaličného partnera natoľko, že začal v čase nárastu pozitívnych burcovať za otvorenie reštaurácií a barov a k sabotáži nákupu životne dôležitých testov," píše minister financii.

A tak prišlo bez predvianočného testovania peklo, ktoré sme si všetci museli prežiť a prežívame. V jeho špičke som však spáchal smrteľný hriech, tajne som sa s Rusmi dohodol, že nám pomôžu s dvoma miliónmi vakcín," pokračuje.

Ako píše, dnes stoja proti nemu zoradené šíky ľudí, ktorým sa nebojí do očí opakovať, že novinár by mal pravdu hľadať a nie ju vytvárať. Že novinárov kvalít Jána Kuciaka je na Slovensku, bohužiaľ, len pár.

"A ich to vytáča. Až tak, že stratili všetky zábrany a dovolili, aby ich ovládla nenávisť. Nenávisť, ktorou sa vzájomne hecujú, ktorá im zaslepuje oči pred pravdou a majú dnes už len jediný cieľ - moje absolútne pokorenie. Nepatrím do ich progresívneho sveta. Chyba v systéme," adresuje Matovič svoju kritiku novinárom s tým, že sám sa nazýva bojovníkom, ktorý sa nerád vzdáva.

"Je však možné, že sa im to podarí. Ich sú zástupy a ja sám. Ak sa to však stane, budem sa na rozdiel od nich do zrkadla vždy rovno môcť pozrieť, lebo som nikdy, na rozdiel od nich, nikdy neslúžil oligarchom či mafii, ktorí vlastnia väčšinu slovenských médií," uzavrel bývalý premiér.