Premiér Igor Matovič (47) má na konte ďalší trapas! Podaril sa mu počas pracovnej cesty do Bruselu, kde sa stretol s európskymi lídrami. Na videu, ktoré koluje po sociálnych sieťach, Matovič komunikuje lámanou angličtinou. Odborníci však tvrdia, že to nie je jeho najväčší problém.

Problémy s Matovičovým vystupovaním na bruselských samitoch sa s ním vlečú už od júla, keď bol na prvej takejto diskusii. Kritici vtedy hovorili, že sa postovaniu príspevkov a fotiek na Facebook venoval viac než rokovaniu. Zlé jazyky dokonca tvrdili, že zaostáva aj jeho úroveň angličtiny. Verejnosť vtedy upokojoval štátny tajomník zahraničných vecí Martin Klus, ktorý pre médiá tvrdil, že premiérova angličtina je na dobrej úrovni a so zahraničnými ministrami v nej komunikuje bez pomoci.

Na septembrovom samite sa Matovič pre zmenu neukázal vôbec, poslal naň náhradu – českého premiéra Andreja Babiša. „Vzhľadom na to, že som mal dohodnuté veľmi dôležité stretnutie s ukrajinským premiérom, nemohol som si dovoliť odísť,“ povedal Matovič. Počas svojho tretieho samitu zas na sociálnu sieť postoval neformálne momenty stretnutia.

Na pretras sa dostala aj jeho účasť na poslednom samite v Bruseli, keď sa na verejnosť dostalo nepodarené video z úvodu rokovania. Najskôr sa nahlas zamyslel nad tým, že nevie, čo má hovoriť. Potom hovoril o čom je samit, keď sa uprostred vety zasekol. „Môžem ísť ešte raz?“ opýtal sa kameramanov. Tí však slovenčine nerozumeli. „Can I go one time? Next time?“opýtal sa lámavou angličtinou. Otázku po ňom gramaticky správne zopakovala jeho slovenská kolegyňa. Matovič neskôr začal príhovor od začiatku, no potom ho prerušili anglicky hovoriaci kolegovia s tým, že ide naživo. „Live? Oh, no,“chytil sa za hlavu. Pred časom pritom Matovič tvrdil, že úroveň jeho angličtiny je na štandardnej úrovni európskeho lídra.

Bývalému predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi sa to však nepozdáva. Aj keď on sám často čelil kritike za jazykové „prešmyčky“, na premiérovi nenechal ani nitku suchú. „Neviem, či toto jednoduché správanie Igora Matoviča z Trnavy potrebuje komentár. Žiaľ, je to hanba nášho Slovenska, a to pred kamerami európskych televízii v priamom prenose,“podotkol Danko s dôvetkom: „Tu sa ukazuje, že vykrikovať z opozície je ľahké, horšie je, keď už príde na lámanie chleba v praxi. Trnavské nárečie asi v Bruseli nepoznajú.“

NÁZORY ODBORNÍKOV NÁJDETE NA NASLEDUJÚCEJ STRANE